Προμηθέας-Σαλόν 82-92: Αποκλείστηκαν οι Πατρινοί

Γιάννης Σταυρουλάκης

bet365

Η Σαλόν πέρασε νικηφόρα από την Πάτρα, επικρατώντας του Προμηθέα με 82-92 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «16» του BCL, αφήνοντας εκτός συνέχειας τους Αχαιούς.

Ο Προμηθέας γνώρισε εντός έδρας ήττα από τη Σαλόν με 82-92 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Basketball Champions League. Οι Γάλλοι έκαναν το 2-0 στα Play-Ins απέναντι στον Προμηθέα, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «16» του BCL και αφήνοντας εκτός συνέχειας την ομάδα του Κούρο Σεγκούρα.

Οι Πατρινοί πλέον ρίχνουν το βάρος στις εγχώριες διοργανώσεις, ξεκινώντας με τον αγώνα απέναντι στο Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά (11/1, 16:00). Παρά τη σπουδαία εμφάνιση του Ρομπ Γκρέι, ο Προμηθέας δεν κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, όπου πλέον βρίσκονται η ΑΕΚ και η Καρδίτσα.

Προμηθέας-Σαλόν: Ο αγώνας

Οι φιλοξενούμενοι διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα από την πρώτη περίοδο (17-21), ενώ ο Προμηθέας βρήκε λύσεις μέσω των οκτώ επιθετικών ριμπάουντ. Ωστόσο, η ομάδα της Πάτρας σούταρε με χαμηλά ποσοστά σε αυτό το διάστημα, ολοκληρώνοντας το δεκάλεπτο με 4/16 δίποντα και πέντε λάθη.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Στη συνέχεια, ο Νέιτ Ντάρλινγκ ευστόχησε σε τρίποντο, ανεβάζοντας τη διαφορά σε διψήφιο επίπεδο (23-34, 16'), ενώ το πρώτο ημίχρονο έκλεισε στο 37-41 υπέρ της Σαλόν. Οι Γάλλοι βρήκαν ρυθμό στην επίθεση στην τρίτη περίοδο και έχτισαν διαφορά ασφαλείας (57-72, 30').

 

Ο Προμηθέας προσπάθησε στην τελευταία περίοδο, μειώνοντας σε 69-79 με τους τέσσερις σερί πόντους του Χάμοντς, όμως η Σαλόν απάντησε άμεσα, φτάνοντας στη νίκη με 82-92 και σφραγίζοντας την πρόκριση στους «16» του BCL.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 37-41, 57-72, 82-92.

O MVP: O Ματέο Λερέ έκανε double-double με 12 πόντους, 12 ασίστ, τρία ριμπάουντ και τρία κλεψίματα.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ρομπ Γκρέι σημείωσε 19 πόντους σε σχεδόν 30 λεπτά.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 25 επιθετικά ριμπάουντ του Προμηθέα.

Σαλόν-Προμηθέας 2-0

Game 1: Σαλόν-Προμηθέας 93-78
Game 2: Προμηθέας-Σαλόν 82-92

Promitheas Patras BC Vikos ColaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Claudell Harris Jr12:3821/812.5%1/616.7%0/20%0/00%11221000-10-1
2Leyton Hammonds *23:45135/1729.4%3/1127.3%2/633.3%1/1100%02203100-102
4Kendal Coleman *21:2883/560%3/560%0/00%2/2100%54901200513
7Nikolaos Plotas *20:1762/728.6%2/633.3%0/10%2/2100%30321010-77
8Athanasios Bazinas12:2452/450%1/250%1/250%0/00%1121310015
9Evdoxios Kapetakis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
10Kendale McCullum *28:5181/616.7%0/30%1/333.3%5/5100%13463221-1414
12Angelos Lagios16:4261/520%1/333.3%0/20%4/757.1%21302010-13
14Grigorios Prekas01:0321/1100%1/1100%0/00%0/00%1010000043
15Antonios Karagiannidis19:1642/540%2/540%0/00%0/00%651103233-1416
77Rob Gray *29:55196/1637.5%3/1225%3/475%4/666.7%00011240-510
18Sotiris Stavrakopoulos13:4093/933.3%2/366.7%1/616.7%2/2100%0000101014
Team / Coaches51611
TOTAL2008227/8332.5%19/5733.3%8/2630.8%20/2580%251843122011124
Elan ChalonFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Akram Naji01:0300/20%0/20%0/00%0/00%00000000-4-2
1Clarence Nadolny08:5920/00%0/00%0/00%2/633.3%04413400-5-1
2Obinna Anochili-Killen14:1794/666.7%3/560%1/1100%0/00%347020021316
3Nate Darling18:38176/1060%3/560%3/560%2/2100%134121101318
5Jordan Tucker09:4921/1100%1/1100%0/00%0/00%0220110073
6Yohan Choupas16:3821/425%1/1100%0/30%0/00%10113300-2-2
8Jeremiah Hill *24:34146/1346.2%4/580%2/825%0/00%01143000-513
9Lionel Gaudoux *22:41187/1070%7/1070%0/00%4/666.7%371013100620
10Matheo Leray *25:11125/862.5%4/666.7%1/250%1/250%0331243302622
11Yanis Tonnellier06:0000/10%0/10%0/00%0/00%11200001-92
25Justyn Mutts *27:0494/757.1%3/560%1/250%0/00%34722401512
40Zac Cuthbertson *25:0672/450%1/250%1/250%2/366.7%13441211512
TOTAL2009236/6654.5%27/4362.8%9/2339.1%11/1957.9%16345026242155
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     

    BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα