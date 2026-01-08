Η Σαλόν πέρασε νικηφόρα από την Πάτρα, επικρατώντας του Προμηθέα με 82-92 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «16» του BCL, αφήνοντας εκτός συνέχειας τους Αχαιούς.

Ο Προμηθέας γνώρισε εντός έδρας ήττα από τη Σαλόν με 82-92 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Basketball Champions League. Οι Γάλλοι έκαναν το 2-0 στα Play-Ins απέναντι στον Προμηθέα, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «16» του BCL και αφήνοντας εκτός συνέχειας την ομάδα του Κούρο Σεγκούρα.

Οι Πατρινοί πλέον ρίχνουν το βάρος στις εγχώριες διοργανώσεις, ξεκινώντας με τον αγώνα απέναντι στο Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά (11/1, 16:00). Παρά τη σπουδαία εμφάνιση του Ρομπ Γκρέι, ο Προμηθέας δεν κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, όπου πλέον βρίσκονται η ΑΕΚ και η Καρδίτσα.

Προμηθέας-Σαλόν: Ο αγώνας

Οι φιλοξενούμενοι διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα από την πρώτη περίοδο (17-21), ενώ ο Προμηθέας βρήκε λύσεις μέσω των οκτώ επιθετικών ριμπάουντ. Ωστόσο, η ομάδα της Πάτρας σούταρε με χαμηλά ποσοστά σε αυτό το διάστημα, ολοκληρώνοντας το δεκάλεπτο με 4/16 δίποντα και πέντε λάθη.

Στη συνέχεια, ο Νέιτ Ντάρλινγκ ευστόχησε σε τρίποντο, ανεβάζοντας τη διαφορά σε διψήφιο επίπεδο (23-34, 16'), ενώ το πρώτο ημίχρονο έκλεισε στο 37-41 υπέρ της Σαλόν. Οι Γάλλοι βρήκαν ρυθμό στην επίθεση στην τρίτη περίοδο και έχτισαν διαφορά ασφαλείας (57-72, 30').

Ο Προμηθέας προσπάθησε στην τελευταία περίοδο, μειώνοντας σε 69-79 με τους τέσσερις σερί πόντους του Χάμοντς, όμως η Σαλόν απάντησε άμεσα, φτάνοντας στη νίκη με 82-92 και σφραγίζοντας την πρόκριση στους «16» του BCL.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 37-41, 57-72, 82-92.

O MVP: O Ματέο Λερέ έκανε double-double με 12 πόντους, 12 ασίστ, τρία ριμπάουντ και τρία κλεψίματα.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ρομπ Γκρέι σημείωσε 19 πόντους σε σχεδόν 30 λεπτά.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 25 επιθετικά ριμπάουντ του Προμηθέα.

Σαλόν-Προμηθέας 2-0

Game 1: Σαλόν-Προμηθέας 93-78

Game 2: Προμηθέας-Σαλόν 82-92

Promitheas Patras BC Vikos Cola FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Claudell Harris Jr 12:38 2 1/8 12.5% 1/6 16.7% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 2 2 1 0 0 0 -10 -1 2 Leyton Hammonds * 23:45 13 5/17 29.4% 3/11 27.3% 2/6 33.3% 1/1 100% 0 2 2 0 3 1 0 0 -10 2 4 Kendal Coleman * 21:28 8 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 2/2 100% 5 4 9 0 1 2 0 0 5 13 7 Nikolaos Plotas * 20:17 6 2/7 28.6% 2/6 33.3% 0/1 0% 2/2 100% 3 0 3 2 1 0 1 0 -7 7 8 Athanasios Bazinas 12:24 5 2/4 50% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1 1 2 1 3 1 0 0 1 5 9 Evdoxios Kapetakis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Kendale McCullum * 28:51 8 1/6 16.7% 0/3 0% 1/3 33.3% 5/5 100% 1 3 4 6 3 2 2 1 -14 14 12 Angelos Lagios 16:42 6 1/5 20% 1/3 33.3% 0/2 0% 4/7 57.1% 2 1 3 0 2 0 1 0 -1 3 14 Grigorios Prekas 01:03 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 4 3 15 Antonios Karagiannidis 19:16 4 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 6 5 11 0 3 2 3 3 -14 16 77 Rob Gray * 29:55 19 6/16 37.5% 3/12 25% 3/4 75% 4/6 66.7% 0 0 0 1 1 2 4 0 -5 10 18 Sotiris Stavrakopoulos 13:40 9 3/9 33.3% 2/3 66.7% 1/6 16.7% 2/2 100% 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 Team / Coaches 5 1 6 1 1 TOTAL 200 82 27/83 32.5% 19/57 33.3% 8/26 30.8% 20/25 80% 25 18 43 12 20 11 12 4