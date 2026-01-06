Η Σαλόν επικράτησε του Προμηθέα με 93-78, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στη Γαλλία, κάνοντας το 1-0 στη σειρά.

Στο πρώτο ματς στον δρόμο προς τους «16», η Σαλόν επικράτησε του Προμηθέα στη Γαλλία με 93-78 και έκανε το 1-0 στη σειρά που κρίνεται στις δύο νίκες.

Η ομάδα της Πάτρας, ακολούθησε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα τους γηπεδούχους, όμως άδειασε από ενέργεια πέντε λεπτά πριν το φινάλε και τους κόστισε την πρώτη νίκη στη σειρά.

Επόμενο παιχνίδι μεταξύ των δύο την Πέμπτη (08/1, 20:30), στο κλειστό «Δημήτρης Τόφαλος».

Σαλόν - Προμηθέας: Ο αγώνας

Τα έξι λάθη ήταν αυτά που κόστισαν στον Προμηθέα και έμεινε πίσω στο σκορ από νωρίς, με τη Σαλόν αν το εκμεταλλεύεται και να παίρνει διαφορά επτά πόντων στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. (23-16).



Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου, οι Γάλλοι, ξέφυγαν για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (26-16).

Η ομάδα της Πάτρας, μέσω της καλής της άμυνας, έβγαλε αντίδραση και μείωσε μέχρι και στον πόντο (34-33), 14’, τρέχοντας σερί 8-17.

Ο Χάρις έστειλε την ομάδα του στα αποδυτήρια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ευστοχώντας σε τρίποντο, μειώνοντας τη διαφορά εκ νέου στους τέσσερις (45-41), 20’, την ώρα που η Σαλόν είχε πάει να ξεφύγει.

Το γρήγορο τέμπο και η ευστοχία αμφότερων των ομάδων ήταν τα στοιχεία που κυριάρχησαν στη μεγαλύτερη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου.

Το 3ο δεκάλεπτο ήταν το χειρότερο όσον αφορά την αμυντική λειτουργία της ομάδας από την Πάτρα.

Ωστόσο, μέσω των μεγάλων σουτ που βρήκε με τον Κόλεμαν και τον Χάρις οι φιλοξενούμενοι μείωσαν για ακόμη μία φορά στους πέντε στο φινάλε της τρίτης περιόδου. (70-65), 30’.

Στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου, κυριάρχησαν οι άμυνες με τον Προμηθέα να παραμένει στο κυνήγι του σκορ.

Οι καλές άμυνες της ομάδας του Σεγκούρα, έβγαλαν αιφνιδιασμούς προς την επίθεσή τους και με καλάθι του Γκρέι μέιωσαν στον πόντο (76-75), 35'.

Ένα σερί (12-0) από τους Γάλλους, ήταν αρκετό, προκειμένου να πάρουν... αέρα 13 πόντων (88-75), , εκμεταλλεύοντας τα λάθη στις κρίσιμες επιθέσεις των φιλοξενούμενων.

Τα τελευταία λεπτά είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα με την Σαλόν να είναι εύστοχη από μακριά και να τελειώνει το ματς με τελικό σκορ 93-78

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 45-41, 70-65, 93-78



