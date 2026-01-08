Χωρίς τον Ελ Έλις θα παραταχθεί η Καρδίτσα στον αγώνα με την Σπάρτακ Σουμπότιτσα (8/1, 18:30), για τα Play-in του Basketball Champions League.

Ξαφνικό πρόβλημα προέκυψε με τον Ελ Έλις στην Καρδίτσα λίγες ώρες πριν το τζάμπολ (8/1, 18:30) με την Σπάρτακ Σουμπότιτσα για τα Play-in του Basketball Champions League στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης».

Ο Αμερικανός άσος προσβλήθηκε από τον ιό της γρίπης και δεν υπολογίζεται από τον Νίκο Παπανικολόπουλο για το σημαντικό παιχνίδι. Μια εξέλιξη πολύ άσχημη για τη Θεσσαλική ομάδα αν αναλογιστεί κανείς πως πρόκειται για έναν σημαντικό παίκτη της Καρδίτσας.

Μάλιστα, πρόβλημα ίωσης ταλαιπωρεί και άλλους παίκτες, σε πιο ήπια μορφή, οι οποίοι θα μπουν στο γήπεδο για να αγωνιστούν, προκειμένου η Θεσσαλική ομάδα να κερδίσει και να «σφραγίσει» την πρόκριση για τους «16» του Basketball Champions League. Σε μια τέτοια περίπτωση θα βρεθεί στη συνέχεια της διοργάνωσης σε όμιλο μαζί με την ΑΕΚ.

Η απουσία του Ελ Έλις αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για τους Θεσσαλούς, καθώς προέκυψε την τελευταία στιγμή και ανατρέπει σε σημαντικό βαθμό τα αγωνιστικά πλάνα του Νίκου Παπανικολόπουλου.