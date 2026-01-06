Σπαρτάκ - Καρδίτσα 82-89: «Διπλό»... μισή πρόκριση
Καρδίτσα έτοιμη για μεγάλα πράγματα στη Σερβία!
Η ομάδα του κόουτς Παπανικολόπουλου έκανε σπουδαία τέταρτο δεκάλεπτο και πήρε μεγάλη νίκη (82-89), με την ελληνική ομάδα να βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση.
Πλέον με νίκη στο Game 2 στην Καρδίτσα (8/1) η Καρδίτσα παίρνει την πρόκριση στην φάση των «16», με την ΑΕΚ και την Άλμπα Βερολίνου να την περιμένουν στον όμιλο.
Στους 29 σταμάτησε ο Μπράντον Τζέφερσον, ενώ 11 πρόσθεσε ο Ντέιμιεν Τζέφερσον και από 10 οι Κασελάκης και Μάντσεν.
Οι 21 του Τόμπσον δεν ήταν αρκετοί για την Σπαρτάκ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.