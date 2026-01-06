Η Καρδίτσα έκανε μεγάλο παιχνίδι στη Σερβία, πήρε τη νίκη απέναντι στην Σπαρτάκ (82-89) και πλέον ετοιμάζεται για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς του Play In στην έδρα της (8/1), στο οποίο θέλει να «τελειώσει» την πρόκριση.

Καρδίτσα έτοιμη για μεγάλα πράγματα στη Σερβία!

Η ομάδα του κόουτς Παπανικολόπουλου έκανε σπουδαία τέταρτο δεκάλεπτο και πήρε μεγάλη νίκη (82-89), με την ελληνική ομάδα να βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση.

Πλέον με νίκη στο Game 2 στην Καρδίτσα (8/1) η Καρδίτσα παίρνει την πρόκριση στην φάση των «16», με την ΑΕΚ και την Άλμπα Βερολίνου να την περιμένουν στον όμιλο.

Στους 29 σταμάτησε ο Μπράντον Τζέφερσον, ενώ 11 πρόσθεσε ο Ντέιμιεν Τζέφερσον και από 10 οι Κασελάκης και Μάντσεν.

Οι 21 του Τόμπσον δεν ήταν αρκετοί για την Σπαρτάκ.