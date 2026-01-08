Τη νίκη που θα τη στείλει στους «16» θέλει η Καρδίτσα, ενώ ο Προμηθέας προσπαθεί να μείνει ζωντανός στο BCL. Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις τους.

Τα play in του BCL συνεχίζονται με τον Προμηθέα και την Καρδίτσα να ψάχνουν νίκες από διαφορετική αφετηρία. Η αρχή γίνεται στην Καρδίτσα, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς, που κρίνεται στις δύο νίκες. Η Καρδίτσα, μετά τη νίκη της στη Σερβία, ψάχνει το ροζ φύλλο που θα της δώσει την πρόκριση στη φάση των «16». Τζάμπολ στις 18:30 και μετάδοση από το Cosmote Sport 4.

Ο Προμηθέας, από την άλλη, θέλει να αντιδράσει απέναντι στη Σαλόν. Οι Γάλλοι κέρδισαν εύκολα στην έδρα τους, με τους Πατρινούς να ψάχνουν τη νίκη που θα τους κρατήσει ζωντανούς.

Τζάμπολ στις 20:30 στην Πάτρα και μετάδοση από το Cosmote Sport 4, στο ματς που για τον Προμηθέα υπάρχει μονάχα η νίκη ως στόχος, αφού σε διαφορετική περίπτωση αποχαιρετά τη διοργάνωση.

Σπαρτάκ Σουμπότιτσα - Καρδίτσα 0-1

Game 1: Σπαρτάκ Σουμπότιτσα - Καρδίτσα 82-89

Game 2: Καρδίτσα - Σπαρτάκ Σουμπότιτσα (8/1 - 18:30)

Game 3: Σπαρτάκ Σουμπότιτσα - Καρδίτσα (14/1 - 21:00)*

Σαλόν - Προμηθέας 1-0

Game 1: Σαλόν - Προμηθέας 93-78

Game 2: Προμηθέας - Σαλόν (8/1 - 20:30)

Game 3: Σαλόν - Προμηθέας (13/1 - 21:00)*

*Αν χρειαστούν