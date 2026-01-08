BCL: Πού θα δείτε Προμηθέας - Σαλόν και Καρδίτσα - Σουμπότιτσα
Τα play in του BCL συνεχίζονται με τον Προμηθέα και την Καρδίτσα να ψάχνουν νίκες από διαφορετική αφετηρία. Η αρχή γίνεται στην Καρδίτσα, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς, που κρίνεται στις δύο νίκες. Η Καρδίτσα, μετά τη νίκη της στη Σερβία, ψάχνει το ροζ φύλλο που θα της δώσει την πρόκριση στη φάση των «16». Τζάμπολ στις 18:30 και μετάδοση από το Cosmote Sport 4.
Ο Προμηθέας, από την άλλη, θέλει να αντιδράσει απέναντι στη Σαλόν. Οι Γάλλοι κέρδισαν εύκολα στην έδρα τους, με τους Πατρινούς να ψάχνουν τη νίκη που θα τους κρατήσει ζωντανούς.
Τζάμπολ στις 20:30 στην Πάτρα και μετάδοση από το Cosmote Sport 4, στο ματς που για τον Προμηθέα υπάρχει μονάχα η νίκη ως στόχος, αφού σε διαφορετική περίπτωση αποχαιρετά τη διοργάνωση.
Σπαρτάκ Σουμπότιτσα - Καρδίτσα 0-1
- Game 1: Σπαρτάκ Σουμπότιτσα - Καρδίτσα 82-89
- Game 2: Καρδίτσα - Σπαρτάκ Σουμπότιτσα (8/1 - 18:30)
- Game 3: Σπαρτάκ Σουμπότιτσα - Καρδίτσα (14/1 - 21:00)*
Σαλόν - Προμηθέας 1-0
- Game 1: Σαλόν - Προμηθέας 93-78
- Game 2: Προμηθέας - Σαλόν (8/1 - 20:30)
- Game 3: Σαλόν - Προμηθέας (13/1 - 21:00)*
*Αν χρειαστούν
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.