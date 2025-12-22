ΑΕΚ: Το πρόγραμμα στη φάση των «16» του BCL
Η ΑΕΚ έχει κλείσει ήδη θέση στη φάση των «16» του BCL, εκεί όπου έμαθε πλέον και το πρόγραμμά της. Παρότι ακόμα δεν έχει συμπληρωθεί ο όμιλος, περιμένοντας τα αποτελέσματα των play in, η ΑΕΚ έχει δύο εντός έδρας παιχνίδια για να ξεκινήσει στους «16».
Το πρώτο παιχνίδι θα είναι απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ - Καρδίτσα, ενώ η δεύτερη αγωνιστική περιλαμβάνει ντέρμπι με την Άλμπα Βερολίνου.
Τον όμιλο θα συμπληρώσει ο νικητής του ζευγαριού Τόφας - Σολέ, με την ΑΕΚ να περιμένει πλέον να συμπληρωθεί ο όμιλός της. Το τζάμπολ της φάσης των «16» γίνεται στη Sunel Arena στις 21/1.
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη φάση των 16 του BCL
- 21/1 - 1η αγωνιστική: ΑΕΚ - Σπαρτάκ/Καρδίτσα
- 28/1 - 2η αγωνιστική: ΑΕΚ - Άλμπα Βερολίνιυ
- 3/2 - 3η αγωνιστική: Τόφας/Σολέ - ΑΕΚ
- 11/2 - 4η αγωνιστική: Σπαρτάκ/Καρδίτσα - ΑΕΚ
- 11/3 - 5η αγωνιστική: ΑΕΚ - Τόφας/Σολέ
- 18/3 - 6η αγωνιστική: Άλμπα Βερολίνου - ΑΕΚ
