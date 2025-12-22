Με δύο εντός έδρας αναμετρήσεις θα ξεκινήσει η ΑΕΚ στη φάση των «16» του BCL.

Η ΑΕΚ έχει κλείσει ήδη θέση στη φάση των «16» του BCL, εκεί όπου έμαθε πλέον και το πρόγραμμά της. Παρότι ακόμα δεν έχει συμπληρωθεί ο όμιλος, περιμένοντας τα αποτελέσματα των play in, η ΑΕΚ έχει δύο εντός έδρας παιχνίδια για να ξεκινήσει στους «16».

Το πρώτο παιχνίδι θα είναι απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ - Καρδίτσα, ενώ η δεύτερη αγωνιστική περιλαμβάνει ντέρμπι με την Άλμπα Βερολίνου.

Τον όμιλο θα συμπληρώσει ο νικητής του ζευγαριού Τόφας - Σολέ, με την ΑΕΚ να περιμένει πλέον να συμπληρωθεί ο όμιλός της. Το τζάμπολ της φάσης των «16» γίνεται στη Sunel Arena στις 21/1.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη φάση των 16 του BCL