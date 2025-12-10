Η ΑΕΚ θα παραταχθεί με 11 παίκτες κόντρα στην Λέβιτσε (19:30) λόγω των αρκετών απουσιών στο ματς που με νίκη εξασφαλίζει την πρωτιά του ομίλου στο BCL.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λέβιτσε (10/12, 19:30) για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League και με νίκη κλειδώνει την πρωτιά του ομίλου και την απευθείας πρόκριση στο TOP 16.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στο πόσο σημαντικό είναι το ματς για την Ένωση, όπως και η παρουσία του κόσμου στο γήπεδο για να στηρίξει την ομάδα.

Ο Σάλε πάντως θα έχει στη διάθεση του 11 παίκτες για την αναμέτρηση με τους Σλοβάκους, λόγω των αρκετών απουσιών. Off από την αποψινή αναμέτρηση οι Χαραλαμπόπουλος, Μπράουν, Κουζμίνσκας, αλλά και ο Κλαβέλ, ενώ κανονικά θα αγωνιστεί ο Κατσίβελης. «Μέσα» και ο Iωάννου σε άλλο ένα ματς. Ήταν εντυπωσιακός στην επικράτηση των Εφήβων της ΆΕΚ κόντρα στο Περιστέρι με 88-85, όπου έβαλε 27 πόντους. Μεγάλη ελπίδα της Βασίλισσας για την επόμενη μέρα.

H 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Κατσίβελης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Ιωάννου, Μπάρτλεϊ, Αρμς και Σίλβα.