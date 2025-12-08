Η ΑΕΚ θα έχει στη διάθεσή της εισιτήρια ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τη Σολνόκι στην Ουγγαρία για την 6η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σολνόκι (16/12, 19:00), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των ομίλων του Basketball Champions League.

Η «Ένωση» μέσω ενημέρωσή της ανακοίνωσε πως οι οπαδοί της ομάδας θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στο πλάι των παικτών του Σάκοτα στην Ουγγαρία.

Μάλιστα τα εισιτήρια ξεκινάνε από την προνομιακή τιμή των 15 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η AEK BC ενημερώνει σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής του 6ου Ομίλου του BCL, Σολνόκι – ΑΕΚ, στο Μίσκολτς της Ουγγαρίας.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, 19:00 (ώρα Ελλάδος), 18:00 (ώρα Ουγγαρίας) στη DVTK Arena.

1) Το κόστος του εισιτηρίου ανέρχεται στα 6000 HUF (περίπου 15 ευρώ).

Η Διεύθυνση του Τμήματος Εισιτηρίων της ΑΕΚ BC, κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο Τμήμα της NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz, ενημερώνει τους φίλους της ομάδας, ότι θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια της αναμέτρησης μόνο ηλεκτρονικά μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας και μόνο στον Τομέα I (Section I – GUESTS) του Γηπέδου».