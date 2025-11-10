AEK: Τα εισιτήρια με Ρίγα

Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε πως ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για το ματς της Τετάρτης (12/11, 19:30) κόντρα στη Ρίγα για την 4η αγωνιστική του BCL.

Την ήττα από τον ΠΑΟΚ θέλει να αφήσει πίσω της η ΑΕΚ. Η Ένωση έχει μπροστά της την αναμέτρηση με τη Ρίγα στη SUNEL Arena. Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε πως ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την κομβική αναμέτρηση απέναντι στη Ρίγα (19:30, 12/11).

H Bασίλισσα έχει ρεκόρ 3-0 στον όμιλο του BCL και με νίκη θα αγκαλιάσει την πρώτη θέση του ομίλου. Πέρυσι είχε φτάσει στο Final Four και είχε κατακτήσει την τρίτη θέση μετά τη νίκη στον μικρό τελικό της SUNEL Arena κόντρα στην Τενερίφη.

Στο τελευταίο της ματς για το BCL, η ομάδα του Σάκοτα επικράτησε με 71-69 της Λέβιτσα στη Σλοβακία. Έχει νικήσει με 69-53 τη Ρίγα εκτός έδρας και 91-77 τη Σολνόκι στη SUNEL Arena.

Αναλυτικά

Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την κομβική αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με αντίπαλο τη Ρίγα (VEF Riga).

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στις 19:30, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου του Basketball Champions League.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 15 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ GOV WALLET

Δείτε όλη τη διαδικασία που απαιτείται και πρέπει να ακολουθήσετε μετά την αγορά του εισιτηρίου, πατώντας ΕΔΩ