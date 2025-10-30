Ο Κρις Σίλβα της ΑΕΚ βρίκσεται για μία ακόμη φορά στην κορυφαία πεντάδα της εβδομάδας στο BCL.

Η τέταρτη αγωνιστική του BCL ολοκληρώθηκε, με την ΑΕΚ να έχει φύγει νικήτρια από το Λέβιτσε με 71-69, συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο την πορεία της στα ευρωπαϊκά παρκέ.

Ο Κρις Σίλβα ήταν για μία ακόμη φορά εντυπωσιακός, έχοντας σημειώσει 13 πόντους με 14 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 31 λεπτά εντός παρκέ. Με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισε για μία ακόμη φορά τη θέση του στην κορυφαία πεντάδα της εβδομάδας.

Μαζί του βρίσκεται επίσης ο Κέντρικ Πέρι της Μάλαγα, ο Τζόρτζι Σερμαντίνι της Τενερίφη, ο Άνταμ Σομόγκι της Σολνόκι αλλά και ο Σαμ Γκρίεζελ της Άλμπα Βερολίνου.

Η κορυφαία πεντάδα του BCL