ΑΕΚ: Με Κρις Σίλβα η κορυφαία πεντάδα της αγωνιστικής του BCL
Η τέταρτη αγωνιστική του BCL ολοκληρώθηκε, με την ΑΕΚ να έχει φύγει νικήτρια από το Λέβιτσε με 71-69, συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο την πορεία της στα ευρωπαϊκά παρκέ.
Ο Κρις Σίλβα ήταν για μία ακόμη φορά εντυπωσιακός, έχοντας σημειώσει 13 πόντους με 14 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 31 λεπτά εντός παρκέ. Με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισε για μία ακόμη φορά τη θέση του στην κορυφαία πεντάδα της εβδομάδας.
Μαζί του βρίσκεται επίσης ο Κέντρικ Πέρι της Μάλαγα, ο Τζόρτζι Σερμαντίνι της Τενερίφη, ο Άνταμ Σομόγκι της Σολνόκι αλλά και ο Σαμ Γκρίεζελ της Άλμπα Βερολίνου.
Η κορυφαία πεντάδα του BCL
🙌 Your #BasketballCL Team of the Week.— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 30, 2025
Who’s your Player of the Week:
🇪🇸 Kendrick Perry I @unicajaCB
🇭🇺 Adam Somogyi I NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz
🇩🇪 Sam Griesel I @albaberlin
🇬🇷 Chris Silva I @aekbcgr
🇪🇸 Giorgi Shermadini I @CB1939Canarias
🗳️ Vote here: https://t.co/8ehVYTyxJx pic.twitter.com/AUMY9zaL63
