Καρδίτσα: Στην Τουρκία για την επιστροφή στις νίκες
Συνέχεια στην τρίτη αγωνιστική του BCL, με το πρόγραμμα της Τετάρτης (29/10) να περιλαμβάνει συνολικά τέσσερα παιχνίδια. Μεταξύ αυτών και η εκτός έδρας αναμέτρηση της Καρδίτσας.
Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα από τη Θεσσαλία θα αντιμετωπίσει στην Τουρκία τη Μερσίν, θέλοντας να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές νίκες, μετά την εντός έδρας ήττα από τη Μάλαγα. Το τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο για τις 19:00, απευθείας τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 4.
Αυτή τη στιγμή, το σύνολο του Νίκου Παπανικολόπουλου βρίσκεται στην τρίτη θέση του Group G με 1-1, όσο έχει και η τούρκικη ομάδα που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση.
Το πρόγραμμα της Τετάρτης (29/10) στο BCL
- Σολνόκι - Ρίγα 19:00
- Μερσίν - Καρδίτσα 19:00
- Σαλόν - Σαμπάχ 21:00
- Μάλαγα - Οστάνδη 21:30
Η κατάταξη στον όμιλο της Καρδίτσας
- Μάλαγα 2-0
- Μερσίν 1-1
- Καρδίτσα 1-1
- Οστάνδη 0-2
