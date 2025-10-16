Ο Κρις Σίλβα της ΑΕΚ βρίσκεται στην κορυφαία πεντάδα της δεύτερης αγωνιστικής του BCL.

Η δεύτερη αγωνιστική του BCL ολοκληρώθηκε, με την ΑΕΚ και τον Προμηθέα Πατρών να συνεχίζουν με νίκες, φτάνοντας έτσι στο 2-0. Ελληνική εκπροσώπηση υπάρχει και στην κορυφαία πεντάδα, με τον Κρις Σίλβα του «δικεφάλου».

Ο φόργουορντ της Ένωσης ήταν από τους καλύτερους παίκτες στη νίκη με 91-77 επί της Σολόνκι, έχοντας σημειώσει 19 πόντους με 6/7 δίποντα και 7/8 βολές ενώ παράλληλα, στα 28 λεπτά που πέρασε εντός παρκέ, μέτρησε 6 ριμπάουντ (5 αμυντικά) ενώ είχε επίσης 2 ασίστ.

Πλάι του στην κορυφαία πεντάδα βρίσκεται ο Φαμπιάν Γουάιτ Τζούνιορ της Γαλατάσαραϊ, ο Φερνάνεθ της Τενερίφη, ο Ρίκι ΜακΓκίλ της Πατριότι Λέβιτσε και ο Ντι Τζέι Χορν της MLP.

Η κορυφαία πεντάδα του BCL