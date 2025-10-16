ΑΕΚ: Με Κρις Σίλβα η κορυφαία πεντάδα του BCL στη δεύτερη αγωνιστική

ΑΕΚ: Με Κρις Σίλβα η κορυφαία πεντάδα του BCL στη δεύτερη αγωνιστική

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Κρις Σίλβα στην ΑΕΚ

bet365

Ο Κρις Σίλβα της ΑΕΚ βρίσκεται στην κορυφαία πεντάδα της δεύτερης αγωνιστικής του BCL.

Η δεύτερη αγωνιστική του BCL ολοκληρώθηκε, με την ΑΕΚ και τον Προμηθέα Πατρών να συνεχίζουν με νίκες, φτάνοντας έτσι στο 2-0. Ελληνική εκπροσώπηση υπάρχει και στην κορυφαία πεντάδα, με τον Κρις Σίλβα του «δικεφάλου».

Ο φόργουορντ της Ένωσης ήταν από τους καλύτερους παίκτες στη νίκη με 91-77 επί της Σολόνκι, έχοντας σημειώσει 19 πόντους με 6/7 δίποντα και 7/8 βολές ενώ παράλληλα, στα 28 λεπτά που πέρασε εντός παρκέ, μέτρησε 6 ριμπάουντ (5 αμυντικά) ενώ είχε επίσης 2 ασίστ.

Πλάι του στην κορυφαία πεντάδα βρίσκεται ο Φαμπιάν Γουάιτ Τζούνιορ της Γαλατάσαραϊ, ο Φερνάνεθ της Τενερίφη, ο Ρίκι ΜακΓκίλ της Πατριότι Λέβιτσε και ο Ντι Τζέι Χορν της MLP.

 

Η κορυφαία πεντάδα του BCL

@Photo credits: INTIME, ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα