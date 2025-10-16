ΑΕΚ: Με Κρις Σίλβα η κορυφαία πεντάδα του BCL στη δεύτερη αγωνιστική
Η δεύτερη αγωνιστική του BCL ολοκληρώθηκε, με την ΑΕΚ και τον Προμηθέα Πατρών να συνεχίζουν με νίκες, φτάνοντας έτσι στο 2-0. Ελληνική εκπροσώπηση υπάρχει και στην κορυφαία πεντάδα, με τον Κρις Σίλβα του «δικεφάλου».
Ο φόργουορντ της Ένωσης ήταν από τους καλύτερους παίκτες στη νίκη με 91-77 επί της Σολόνκι, έχοντας σημειώσει 19 πόντους με 6/7 δίποντα και 7/8 βολές ενώ παράλληλα, στα 28 λεπτά που πέρασε εντός παρκέ, μέτρησε 6 ριμπάουντ (5 αμυντικά) ενώ είχε επίσης 2 ασίστ.
Πλάι του στην κορυφαία πεντάδα βρίσκεται ο Φαμπιάν Γουάιτ Τζούνιορ της Γαλατάσαραϊ, ο Φερνάνεθ της Τενερίφη, ο Ρίκι ΜακΓκίλ της Πατριότι Λέβιτσε και ο Ντι Τζέι Χορν της MLP.
Η κορυφαία πεντάδα του BCL
Your #BasketballCL 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐞𝐞𝐤 - who was your #1? Vote now!
🇸🇰 Rickey McGill - Patrioti Levice
🇪🇸 Jaime Fernandez - La Laguna Tenerife
🇩🇪 DJ Horne - MLP Academics Heidelberg
🇹🇷 Fabian White Jr - Galatasaray MCT Technic
🇬🇷 Chris Silva - AEK BC— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 16, 2025
