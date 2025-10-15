ΑΕΚ - Σολνόκι 91-77: Ασταμάτητη frontline και φουλ για πρωτιά

Η ΑΕΚ με τον κόσμο στο πλευρό της επικράτησε εύκολα της Σολνόκι με 91-77 κι έκανε το 2/2 στο BCL, με τους ψηλούς της να είναι οι κορυφαίοι του ματς.

Συνεχίζει το σερί νικών της ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις. Η Ένωση επικράτησε της Σολνόκι με 91-77 στη SUNEL Arena, στο πρώτο εντός έδρας ματς με κόσμο για φέτος και έτσι πήγε στο 2-0 στον όμιλο του BCL. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στο γήπεδο από τους φιλάθλους της Βασίλισσας.

Για την ομάδα του Σάκοτα που έδειξε την ανωτερότητα της, ο Γκρέι είχε 16 πόντους με 9 ριμπάουντ, ο Σίλβα 19 πόντους με 6 ριμπάουντ και ο Κουζμίνσκας 13 πόντους, ενώ ο συμπατριώτης του, Λεκαβίτσιους έκανε εξαιρετικό ματς με 12 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Νταρντάρ σταμάτησε στους 23.

ΑΕΚ - Σολνόκι: Το ματς

Η ΑΕΚ με εξαιρετικό ξεκίνημα και τον Γκρέι να έχει γρήγορα πέντε πόντους, προηγήθηκε με 8-0. Ο Σίλβα βούτηξε για να σώσει τη μπάλα και τελικά αυτή έφτασε στον Αρμς που απογειώθηκε για τρελό κάρφωμα και το 12-2 στο 5ο λεπτό. Η Βασίλισσα τελείωσε το δεκάλεπτο στο +12, με τον Γκρέι να έχει 7 πόντους.

 

Με τα καλάθια του Κατσίβελη και του Πετσάρσκι, έγινε το 30-14 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Η Σολνόκι αντέδρασε και μείωσε σε 30-20 με τον Κρνάσκι στο 14'. Ο Ντάρνταρ μείωσε σε 37-28 για τους Ούγγρους στο 18'. Ο Σίλβα με γκολ φάουλ έγραψε το 45-33 στο ημίχρονο.

Με το γκολ φάουλ του Αρμς η Ένωση πήγε στο 52-41 στο 23'. Με τον Μπάρτλεϊ να ευστοχεί σε δύο βολές η ΑΕΚ ξέφυγε με 58-45, τέσσερα λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Λεκαβίτσιους με τρίποντη βόμβα έκανε το 72-61 στο 33', ενώ ο Σίλβα με παλικαρίσιο καλάθι έκανε το 75-64. Η ΑΕΚ με τον Σίλβα έκανε το 87-68 στο 37' και έφτασε στο 2/2 στο BCL.

Τα δεκάλεπτα: 22-10, 45-33, 67-56, 91-77

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...ήταν εξαιρετική επιθετικά και στις συνεργασίες της και δεν... μάσησε στο ξέσπασμα της Σολνόκι.
Ο MVP... ήταν ο Σίλβα με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο Γκρέι με 16 και 10 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... ο Κουζμίνσκας με 13 πόντους και ο Λεκαβίτσιους με 12 πόντους και 3 ασίστ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Νταρντάρ που το πάλεψε με 23 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... οι 20 ασίστ της ΑΕΚ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η αντίδραση της ΑΕΚ όταν η Σολνόκι πλησίασε στους 8 πόντους στο 4ο δεκάλεπτο.

AEK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0RaiQuan Gray *25:08167/1163.6%7/1163.6%0/00%2/366.7%371022120924
1Gaios Skordilis03:4000/10%0/10%0/00%0/00%01112000-11
4Dimitrios Katsivelis23:3552/633.3%1/333.3%1/333.3%0/00%0334112059
7Dimitris Flionis *18:3040/20%0/00%0/20%4/4100%00024110104
9Lukas Lekavicius26:37125/1050%3/560%2/540%0/00%11232110712
11Nikos Arsenopoulos00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
15Marko Pecarski04:1921/250%1/1100%0/10%0/00%00000000-21
19Mindaugas Kuzminskas18:51135/771.4%4/580%1/250%2/2100%01111000213
24Frank Bartley *28:43102/633.3%0/20%2/450%4/4100%145412101214
25Adonis Arms *12:3572/540%2/366.7%0/20%3/560%0220000084
30Chris Silva *28:02196/785.7%6/785.7%0/00%7/887.5%156244222025
33Vasilis Charalampopoulos10:0031/1100%0/00%1/1100%0/00%0001100004

NHSZ-Szolnoki OlajbanyaszFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Le'Tre Darthard *28:45239/1656.25%5/1050%4/666.67%1/1100%12312420-518
3Tamas Pallai *25:5884/944.44%4/580%0/40%0/10%01123010-216
4Auston Barnes *25:1142/825%2/450%0/40%0/00%11205100-6-1
5Ryland Holt18:56114/666.67%3/475%1/250%2/366.67%21304110-911
6Marton Molnar05:3521/1100%1/1100%0/00%0/00%1121100025
7Gabor Rudner17:1452/633.33%1/250%1/425%0/00%1010100032
13Boris Krnjajski20:0652/450%2/366.67%0/10%1/250%0332212018
22Brady Skeens *32:38115/862.5%5/862.5%0/00%1/250%471125220-2020
30Akos Horvath00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
35Adam Somogyi *25:3783/837.5%2/450%1/425%1/250%12380411-1511

@Photo credits: eurokinissi, ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
     

