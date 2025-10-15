Η ΑΕΚ με τον κόσμο στο πλευρό της επικράτησε εύκολα της Σολνόκι με 91-77 κι έκανε το 2/2 στο BCL, με τους ψηλούς της να είναι οι κορυφαίοι του ματς.

Συνεχίζει το σερί νικών της ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις. Η Ένωση επικράτησε της Σολνόκι με 91-77 στη SUNEL Arena, στο πρώτο εντός έδρας ματς με κόσμο για φέτος και έτσι πήγε στο 2-0 στον όμιλο του BCL. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στο γήπεδο από τους φιλάθλους της Βασίλισσας.

Για την ομάδα του Σάκοτα που έδειξε την ανωτερότητα της, ο Γκρέι είχε 16 πόντους με 9 ριμπάουντ, ο Σίλβα 19 πόντους με 6 ριμπάουντ και ο Κουζμίνσκας 13 πόντους, ενώ ο συμπατριώτης του, Λεκαβίτσιους έκανε εξαιρετικό ματς με 12 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Νταρντάρ σταμάτησε στους 23.

ΑΕΚ - Σολνόκι: Το ματς

Of course a guy named Adonis is enjoying life in Athens 😮‍💨#BasketballCL I @aekbcgr pic.twitter.com/QmkQEbiDh9 — Basketball Champions League (@BasketballCL) October 15, 2025

Η ΑΕΚ με εξαιρετικό ξεκίνημα και τον Γκρέι να έχει γρήγορα πέντε πόντους, προηγήθηκε με 8-0. Ο Σίλβα βούτηξε για να σώσει τη μπάλα και τελικά αυτή έφτασε στον Αρμς που απογειώθηκε για τρελό κάρφωμα και το 12-2 στο 5ο λεπτό. Η Βασίλισσα τελείωσε το δεκάλεπτο στο +12, με τον Γκρέι να έχει 7 πόντους.

Με τα καλάθια του Κατσίβελη και του Πετσάρσκι, έγινε το 30-14 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Η Σολνόκι αντέδρασε και μείωσε σε 30-20 με τον Κρνάσκι στο 14'. Ο Ντάρνταρ μείωσε σε 37-28 για τους Ούγγρους στο 18'. Ο Σίλβα με γκολ φάουλ έγραψε το 45-33 στο ημίχρονο.

Με το γκολ φάουλ του Αρμς η Ένωση πήγε στο 52-41 στο 23'. Με τον Μπάρτλεϊ να ευστοχεί σε δύο βολές η ΑΕΚ ξέφυγε με 58-45, τέσσερα λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Λεκαβίτσιους με τρίποντη βόμβα έκανε το 72-61 στο 33', ενώ ο Σίλβα με παλικαρίσιο καλάθι έκανε το 75-64. Η ΑΕΚ με τον Σίλβα έκανε το 87-68 στο 37' και έφτασε στο 2/2 στο BCL.

Τα δεκάλεπτα: 22-10, 45-33, 67-56, 91-77

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...ήταν εξαιρετική επιθετικά και στις συνεργασίες της και δεν... μάσησε στο ξέσπασμα της Σολνόκι.

Ο MVP... ήταν ο Σίλβα με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο Γκρέι με 16 και 10 ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... ο Κουζμίνσκας με 13 πόντους και ο Λεκαβίτσιους με 12 πόντους και 3 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Νταρντάρ που το πάλεψε με 23 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... οι 20 ασίστ της ΑΕΚ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η αντίδραση της ΑΕΚ όταν η Σολνόκι πλησίασε στους 8 πόντους στο 4ο δεκάλεπτο.

AEK BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 RaiQuan Gray * 25:08 16 7/11 63.6% 7/11 63.6% 0/0 0% 2/3 66.7% 3 7 10 2 2 1 2 0 9 24 1 Gaios Skordilis 03:40 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 2 0 0 0 -1 1 4 Dimitrios Katsivelis 23:35 5 2/6 33.3% 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 3 3 4 1 1 2 0 5 9 7 Dimitris Flionis * 18:30 4 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 4/4 100% 0 0 0 2 4 1 1 0 10 4 9 Lukas Lekavicius 26:37 12 5/10 50% 3/5 60% 2/5 40% 0/0 0% 1 1 2 3 2 1 1 0 7 12 11 Nikos Arsenopoulos 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Marko Pecarski 04:19 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 19 Mindaugas Kuzminskas 18:51 13 5/7 71.4% 4/5 80% 1/2 50% 2/2 100% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 13 24 Frank Bartley * 28:43 10 2/6 33.3% 0/2 0% 2/4 50% 4/4 100% 1 4 5 4 1 2 1 0 12 14 25 Adonis Arms * 12:35 7 2/5 40% 2/3 66.7% 0/2 0% 3/5 60% 0 2 2 0 0 0 0 0 8 4 30 Chris Silva * 28:02 19 6/7 85.7% 6/7 85.7% 0/0 0% 7/8 87.5% 1 5 6 2 4 4 2 2 20 25 33 Vasilis Charalampopoulos 10:00 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4