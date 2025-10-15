Συνεχίζει το σερί νικών της ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις. Η Ένωση επικράτησε της Σολνόκι με 91-77 στη SUNEL Arena, στο πρώτο εντός έδρας ματς με κόσμο για φέτος και έτσι πήγε στο 2-0 στον όμιλο του BCL. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στο γήπεδο από τους φιλάθλους της Βασίλισσας.
Για την ομάδα του Σάκοτα που έδειξε την ανωτερότητα της, ο Γκρέι είχε 16 πόντους με 9 ριμπάουντ, ο Σίλβα 19 πόντους με 6 ριμπάουντ και ο Κουζμίνσκας 13 πόντους, ενώ ο συμπατριώτης του, Λεκαβίτσιους έκανε εξαιρετικό ματς με 12 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Νταρντάρ σταμάτησε στους 23.
ΑΕΚ - Σολνόκι: Το ματς
Η ΑΕΚ με εξαιρετικό ξεκίνημα και τον Γκρέι να έχει γρήγορα πέντε πόντους, προηγήθηκε με 8-0. Ο Σίλβα βούτηξε για να σώσει τη μπάλα και τελικά αυτή έφτασε στον Αρμς που απογειώθηκε για τρελό κάρφωμα και το 12-2 στο 5ο λεπτό. Η Βασίλισσα τελείωσε το δεκάλεπτο στο +12, με τον Γκρέι να έχει 7 πόντους.
Με τα καλάθια του Κατσίβελη και του Πετσάρσκι, έγινε το 30-14 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Η Σολνόκι αντέδρασε και μείωσε σε 30-20 με τον Κρνάσκι στο 14'. Ο Ντάρνταρ μείωσε σε 37-28 για τους Ούγγρους στο 18'. Ο Σίλβα με γκολ φάουλ έγραψε το 45-33 στο ημίχρονο.
Με το γκολ φάουλ του Αρμς η Ένωση πήγε στο 52-41 στο 23'. Με τον Μπάρτλεϊ να ευστοχεί σε δύο βολές η ΑΕΚ ξέφυγε με 58-45, τέσσερα λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.
Ο Λεκαβίτσιους με τρίποντη βόμβα έκανε το 72-61 στο 33', ενώ ο Σίλβα με παλικαρίσιο καλάθι έκανε το 75-64. Η ΑΕΚ με τον Σίλβα έκανε το 87-68 στο 37' και έφτασε στο 2/2 στο BCL.
Τα δεκάλεπτα: 22-10, 45-33, 67-56, 91-77
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...ήταν εξαιρετική επιθετικά και στις συνεργασίες της και δεν... μάσησε στο ξέσπασμα της Σολνόκι.
Ο MVP... ήταν ο Σίλβα με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο Γκρέι με 16 και 10 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... ο Κουζμίνσκας με 13 πόντους και ο Λεκαβίτσιους με 12 πόντους και 3 ασίστ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Νταρντάρ που το πάλεψε με 23 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... οι 20 ασίστ της ΑΕΚ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η αντίδραση της ΑΕΚ όταν η Σολνόκι πλησίασε στους 8 πόντους στο 4ο δεκάλεπτο.
|AEK BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|RaiQuan Gray *
|25:08
|16
|7/11
|63.6%
|7/11
|63.6%
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|3
|7
|10
|2
|2
|1
|2
|0
|9
|24
|1
|Gaios Skordilis
|03:40
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|-1
|1
|4
|Dimitrios Katsivelis
|23:35
|5
|2/6
|33.3%
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|4
|1
|1
|2
|0
|5
|9
|7
|Dimitris Flionis *
|18:30
|4
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|4/4
|100%
|0
|0
|0
|2
|4
|1
|1
|0
|10
|4
|9
|Lukas Lekavicius
|26:37
|12
|5/10
|50%
|3/5
|60%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|3
|2
|1
|1
|0
|7
|12
|11
|Nikos Arsenopoulos
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Marko Pecarski
|04:19
|2
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|1
|19
|Mindaugas Kuzminskas
|18:51
|13
|5/7
|71.4%
|4/5
|80%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|13
|24
|Frank Bartley *
|28:43
|10
|2/6
|33.3%
|0/2
|0%
|2/4
|50%
|4/4
|100%
|1
|4
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|12
|14
|25
|Adonis Arms *
|12:35
|7
|2/5
|40%
|2/3
|66.7%
|0/2
|0%
|3/5
|60%
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|4
|30
|Chris Silva *
|28:02
|19
|6/7
|85.7%
|6/7
|85.7%
|0/0
|0%
|7/8
|87.5%
|1
|5
|6
|2
|4
|4
|2
|2
|20
|25
|33
|Vasilis Charalampopoulos
|10:00
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Le'Tre Darthard *
|28:45
|23
|9/16
|56.25%
|5/10
|50%
|4/6
|66.67%
|1/1
|100%
|1
|2
|3
|1
|2
|4
|2
|0
|-5
|18
|3
|Tamas Pallai *
|25:58
|8
|4/9
|44.44%
|4/5
|80%
|0/4
|0%
|0/1
|0%
|0
|1
|1
|2
|3
|0
|1
|0
|-21
|6
|4
|Auston Barnes *
|25:11
|4
|2/8
|25%
|2/4
|50%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|5
|1
|0
|0
|-6
|-1
|5
|Ryland Holt
|18:56
|11
|4/6
|66.67%
|3/4
|75%
|1/2
|50%
|2/3
|66.67%
|2
|1
|3
|0
|4
|1
|1
|0
|-9
|11
|6
|Marton Molnar
|05:35
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|5
|7
|Gabor Rudner
|17:14
|5
|2/6
|33.33%
|1/2
|50%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|2
|13
|Boris Krnjajski
|20:06
|5
|2/4
|50%
|2/3
|66.67%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|2
|2
|1
|2
|0
|1
|8
|22
|Brady Skeens *
|32:38
|11
|5/8
|62.5%
|5/8
|62.5%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|4
|7
|11
|2
|5
|2
|2
|0
|-20
|20
|30
|Akos Horvath
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|35
|Adam Somogyi *
|25:37
|8
|3/8
|37.5%
|2/4
|50%
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|8
|0
|4
|1
|1
|-15
|11
