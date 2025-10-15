Λέγκια - Προμηθέας 64-68: «Διπλό» και 2/2 για τους Πατρινούς

Λέγκια - Προμηθέας 64-68: «Διπλό» και 2/2 για τους Πατρινούς

Ο Προμηθέας πήρε ένα τεράστιο διπλό στην Βαρσοβία (64-68) και έκανε το 2/2 στο φετινό BCL.

Ο Προμηθέας έμεινε μόνος αήττητος στον πρώτο όμιλο,με την ομάδα της Πάτρας να επικρατεί μέσα στη Βαρσοβία της Λέγκια (64-68) και να κάνει το 2/2 στο φετινό Basketball Champions League.

Μετά από ένα κακό διάστημα στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Πατρινοί έφεραν σταδιακά το παιχνίδι στα μέτρα τους και στην τελευταία περίοδο πάτησαν γκάζι, φτάνοντας στη νίκη.

Λέγκια - Προμηθέας: Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νευρικές, όπως δείχνει και το χαμηλό 17-16 του δεκαλέπτου, με την Λέγκια όμως να πατά γκάζι στην συνέχεια και να ξεφεύγει με 28-19 (14'). Ο Προμηθέας αντέδρασε και με όπλο την άμυνά του ροκάνισε την διαφορά, με το ημίχρονο να κλείνει έτσι στο 33-32.

Ο Χάμοντς έβαλε τον Προμηθέα μπροστά (34-36, 22'), με τους Πατρινούς να έχουν μπει πλέον για τα καλά στο ματς. Οι δύο ομάδες συμπορεύονταν για το υπόλοιπο της περιόδου, με τους Πατρινούς να κλείνουν το δεκάλεπτο στο 49-50.

 

Ο Προμηθέας μπήκε με ένα σερί 0-8 στο δεκάλεπτο, κάνοντας το σκορ 49-58 στο 33' και δείχνοντας να έχει τον έλεγχο. Παρόλα αυτά, η Λέγκια δεν τα παράτησε και με ένα δικό της επιμέρους 10-3 μείωσε στο καλάθι (59-61). Το τελευταίο λεπτό ήταν θρίλερ, όμως ο Χάμοντς με ένα σπουδαίο τρίποντο στα 11'' για το τέλος έκανε το σκορ 63-68. Αυτό ήταν αρκετό για τον Προμηθέα, ο οποίος κράτησε τον έλεγχο και πήρε τη νίκη με 64-68.

Τα δεκάλεπτα: 17-16, 33-32, 49-50, 64-68.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερος και άντεξε στην προσπάθεια της Λέγκια για αντεπίθεση.
Ο MVP... ο Λέιτον Χάμοντς με 20 πόντους και 5 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... Ο Ματσούρα με 15 και ο ΜαΚάλουμ με 11.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τζέιβον Γκρέιβς με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Ο Προμηθέας πήρε 20 πόντους από λάθη αντπ΄σ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Που ο προμηθέας είχε πάντα απαντήσεις στους γηπεδούχους.

Legia WarszawaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Jayvon Graves *24:38145/1338.46%5/1050%0/30%4/666.67%156651201017
3Blazej Czapla00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
5Andrzej Pluta *31:33145/1435.71%2/450%3/1030%1/250%24620110212
11Wojciech Tomaszewski00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
13Ben Shungu28:2952/825%2/450%0/40%1/250%12341110-205
15Matthias Tass *12:2800/20%0/20%0/00%0/00%01111100-11-1
23Ojars Silins *28:1383/650%1/1100%2/540%0/00%02210210-87
32Michal Kolenda *28:5383/837.5%1/250%2/633.33%0/00%1450320117
40Maksymilian Wilczek02:4921/1100%1/1100%0/00%0/00%11200100-23
42Shane Hunter26:34134/666.67%4/580%0/10%5/683.33%279126021016
50Carl Ponsar16:2200/20%0/10%0/10%0/00%11222000-22

Promitheas Patras BC Vikos ColaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Leyton Hammonds *34:58208/1553.33%4/666.67%4/944.44%0/00%14503310916
4Kendal Coleman16:5862/540%1/425%1/1100%1/250%33601001-29
7Athanasios Bazinas *26:5352/728.57%1/333.33%1/425%0/00%03363200-57
8Evdoxios Kapetakis10:0800/20%0/00%0/20%0/00%11202110-20
10Kendale McCullum *33:42113/1225%3/1030%0/20%5/683.33%24693220-116
12Angelos Lagios14:2421/250%1/250%0/00%0/00%1010201013
19Ioannis Komnianidis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
32Antonios Karagiannidis08:5000/20%0/20%0/00%0/00%011010002-1
44Rob Gray00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
55Pauly Paulicap *14:1131/425%1/425%0/00%1/250%3250210245
77J.P. Macura24:12156/1060%5/683.33%1/425%2/2100%04402140518
99Sotiris Stavrakopoulos *15:4462/825%0/00%2/825%0/00%0110010090

     

