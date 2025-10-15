Ο Προμηθέας πήρε ένα τεράστιο διπλό στην Βαρσοβία (64-68) και έκανε το 2/2 στο φετινό BCL.

Ο Προμηθέας έμεινε μόνος αήττητος στον πρώτο όμιλο,με την ομάδα της Πάτρας να επικρατεί μέσα στη Βαρσοβία της Λέγκια (64-68) και να κάνει το 2/2 στο φετινό Basketball Champions League.

Μετά από ένα κακό διάστημα στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Πατρινοί έφεραν σταδιακά το παιχνίδι στα μέτρα τους και στην τελευταία περίοδο πάτησαν γκάζι, φτάνοντας στη νίκη.

Λέγκια - Προμηθέας: Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νευρικές, όπως δείχνει και το χαμηλό 17-16 του δεκαλέπτου, με την Λέγκια όμως να πατά γκάζι στην συνέχεια και να ξεφεύγει με 28-19 (14'). Ο Προμηθέας αντέδρασε και με όπλο την άμυνά του ροκάνισε την διαφορά, με το ημίχρονο να κλείνει έτσι στο 33-32.

Ο Χάμοντς έβαλε τον Προμηθέα μπροστά (34-36, 22'), με τους Πατρινούς να έχουν μπει πλέον για τα καλά στο ματς. Οι δύο ομάδες συμπορεύονταν για το υπόλοιπο της περιόδου, με τους Πατρινούς να κλείνουν το δεκάλεπτο στο 49-50.

Ο Προμηθέας μπήκε με ένα σερί 0-8 στο δεκάλεπτο, κάνοντας το σκορ 49-58 στο 33' και δείχνοντας να έχει τον έλεγχο. Παρόλα αυτά, η Λέγκια δεν τα παράτησε και με ένα δικό της επιμέρους 10-3 μείωσε στο καλάθι (59-61). Το τελευταίο λεπτό ήταν θρίλερ, όμως ο Χάμοντς με ένα σπουδαίο τρίποντο στα 11'' για το τέλος έκανε το σκορ 63-68. Αυτό ήταν αρκετό για τον Προμηθέα, ο οποίος κράτησε τον έλεγχο και πήρε τη νίκη με 64-68.

Τα δεκάλεπτα: 17-16, 33-32, 49-50, 64-68.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερος και άντεξε στην προσπάθεια της Λέγκια για αντεπίθεση.

Ο MVP... ο Λέιτον Χάμοντς με 20 πόντους και 5 ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... Ο Ματσούρα με 15 και ο ΜαΚάλουμ με 11.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τζέιβον Γκρέιβς με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Ο Προμηθέας πήρε 20 πόντους από λάθη αντπ΄σ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Που ο προμηθέας είχε πάντα απαντήσεις στους γηπεδούχους.

Legia Warszawa FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Jayvon Graves * 24:38 14 5/13 38.46% 5/10 50% 0/3 0% 4/6 66.67% 1 5 6 6 5 1 2 0 10 17 3 Blazej Czapla 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Andrzej Pluta * 31:33 14 5/14 35.71% 2/4 50% 3/10 30% 1/2 50% 2 4 6 2 0 1 1 0 2 12 11 Wojciech Tomaszewski 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Ben Shungu 28:29 5 2/8 25% 2/4 50% 0/4 0% 1/2 50% 1 2 3 4 1 1 1 0 -20 5 15 Matthias Tass * 12:28 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 1 1 0 0 -11 -1 23 Ojars Silins * 28:13 8 3/6 50% 1/1 100% 2/5 40% 0/0 0% 0 2 2 1 0 2 1 0 -8 7 32 Michal Kolenda * 28:53 8 3/8 37.5% 1/2 50% 2/6 33.33% 0/0 0% 1 4 5 0 3 2 0 1 1 7 40 Maksymilian Wilczek 02:49 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 0 0 -2 3 42 Shane Hunter 26:34 13 4/6 66.67% 4/5 80% 0/1 0% 5/6 83.33% 2 7 9 1 2 6 0 2 10 16 50 Carl Ponsar 16:22 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 2 2 0 0 0 -2 2