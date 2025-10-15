ΑΕΚ - Σολνόκι: Η 12άδα της Ένωσης και η 10άδα των Ούγγρων

Νίκος Καρφής
ΑΕΚ - Σολνόκι: Η 12άδα της Ένωσης και η 10άδα των Ούγγρων

Δείτε την 12άδα της ΑΕΚ κόντρα στη Σολνόκι για τη 2η αγωνιστική του BCL στη SUNEL Arena.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Σολνόκι (15/10, 19:30) στη SUNEL Arena στο πρώτο ματς που θα έχει φέτος τον κόσμο στο πλευρό της, αφού με Πανιώνιο ήταν κεκλεισμένων.

H Ένωση θέλει να κάνει το 2/2 στον όμιλο του BCL, αφού στην πρεμιέρα είχε επικρατήσει εύκολα με 69-53 μέσα στη Ρίγα. Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους για το ματς με τους Ούγγρους που κατεβαίνουν με δέκα παίκτες.

Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Κατσίβελης, Φλιώνης Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Σίλβα, Χαραλαμπόπουλος.

Η 10άδα της Σολνόκι: Ντάρνταρ, Παλάι, Μπαρνς, Χολτ, Μόλναρ, Ρούντνερ, Κρνιάσκι, Σκινς, Χόρβατ, Σόμογκι

     

    BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα