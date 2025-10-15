ΑΕΚ - Σολνόκι: Η 12άδα της Ένωσης και η 10άδα των Ούγγρων
Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Σολνόκι (15/10, 19:30) στη SUNEL Arena στο πρώτο ματς που θα έχει φέτος τον κόσμο στο πλευρό της, αφού με Πανιώνιο ήταν κεκλεισμένων.
H Ένωση θέλει να κάνει το 2/2 στον όμιλο του BCL, αφού στην πρεμιέρα είχε επικρατήσει εύκολα με 69-53 μέσα στη Ρίγα. Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους για το ματς με τους Ούγγρους που κατεβαίνουν με δέκα παίκτες.
Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Κατσίβελης, Φλιώνης Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Σίλβα, Χαραλαμπόπουλος.
Η 10άδα της Σολνόκι: Ντάρνταρ, Παλάι, Μπαρνς, Χολτ, Μόλναρ, Ρούντνερ, Κρνιάσκι, Σκινς, Χόρβατ, Σόμογκι
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- AEK - Ζολνόκι: Που θα δείτε την αναμέτρηση της Ένωσης και του Προμηθέα για το Basketball Champions League και του Πανιωνίου για το Eurocup
- ΑΕΚ, Προμηθέας: Για το 2/2 στο BCL
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν, Galacticos και οι ευρωπαϊκές «μάχες» των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ