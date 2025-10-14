ΑΕΚ: Ο προπονητής της Σολνόκι υποκλίθηκε στην Ένωση και την ιστορία της
Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Σολνόκι (15/10, 19:30) στη SUNEL Arena στο πρώτο ματς που θα έχει φέτος τον κόσμο στο πλευρό της, αφού με Πανιώνιο ήταν κεκλεισμένων, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να στέκεται στους φιλάθλους της Βασίλισσας.
O προπονητής των Ούγγρων, Βέντραν Μπόσνιτς βρέθηκε στη SUNEL Arena για την προπόνηση της ομάδας του αποθέωσε την ιστορία της Βασίλισσας με φωτογραφία που ανέβασε. «Μπορείτε να νιώσετε την τεράστια παράδοση του μπάσκετ σε αυτό το γήπεδο», έγραψε και το συνδύασε με φωτογραφία.
Άλλωστε στα banners φαίνεται το πρώτο ευρωπαϊκό Κύπελλο που κατέκτησε ποτέ ελληνική ομάδα, το Κυπελλούχων του 1968 της ΑΕΚ μαζί με το Σαπόρτα του 2000 και το BCL του 2018. To Διηπειρωτικό του 2019 μαζί με τα 8 πρωταθλήματα και τα 5 Κύπελλα Ελλάδος.
Φυσικά στον... ουρανό της SUNEL Arena υπάρχουν και οι φανέλες του τεράστιου Αμερικάνου και Τρόντζου που έχουν αποσυρθεί μαζί με εκείνη του αδικοχαμένου Γέλοβατς.
You can feel the immense basketball tradition in this hall 🏀 @aekbcgr @BasketballCL pic.twitter.com/1zJvhasSLc— Vedran Bosnic (@VedranBosnic) October 14, 2025
