Τις δικές τους ευρωπαϊκές μάχες θα δώσουν Καρδίτσα και Περιστέρι απέναντι σε Μάλαγα εντός έδρας και Μπιλμπάο εκτός έδρας αντίστοιχα.

Όσο ιστορικής σημασίας και αν ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση της Καρδίτσας για το BCL την περασμένη εβδομάδα στην έδρα της Οστάνδης, άλλο τόσο ιστορικής σημασίας είναι και η σημερινή (14/10, 20:00, Cosmote Sport 4) απέναντι στην Ουνικάχα Μάλαγα.

Μετά το μεγάλο «διπλό» στο Βέλγιο, η ομάδα της Θεσσαλίας ανοίγει για πρώτη φορά στην ιστορία το κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» προκειμένου να φιλοξενήσει ευρωπαϊκό αγώνα. Και μάλιστα απέναντι στην κάτοχο του τίτλου!

BCL - Group G

Μάλαγα 1-0 Καρδίτσα 1-0 Οστάνδη 0-1 Μερσίν 0-1

Μία ώρα αργότερα (14/10, 21:00,YouTube FIBA) το Περιστέρι κάνει... τζάμπολ στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από το Μπιλμπάο! Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου φιλοξενείται (επίσης) από την κάτοχο του τίτλου, στο πρώτο φετινό της παιχνίδι στο FIBA Europe Cup.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε τις υποχρεώσεις μας στο FIBA Europe Cup και μάλιστα απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Μπιλμπάο, που είναι η κάτοχος του τίτλου. Θα είναι μια μεγάλη δοκιμασία για εμάς και ανυπομονούμε να βγούμε στο γήπεδο και να αγωνιστούμε» υποστήριξε ο Άλβαρο Καρντένας αναφερόμενος στην αναμέτρηση με την Μπιλμπάο.

FIBA Europe Cup - Group E