Η ΑΕΚ ανακοίνωσε πως στο παιχνίδι με την Σολνόκι (15/10, 19:30) θα λειτουργήσει η «Παιδική Εξέδρα» στη SUNEL Arena.

Εντυπωσιακά ξεκίνημα το... ταξίδι της στο φετινό BCL η ΑΕΚ, αφού επικράτησε στη Λετονία της Ρίγα με 69-53. Επόμενο ματς για τη συγκεκριμένη διοργάνωση, αυτό στη SUNEL Arena με τη Σολνόκι για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του BCL, στις 15 Οκτώβρη.

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε πως στην αναμέτρηση με τους Ούγγρους θα λειτουργήσει η «Παιδική Εξέδρα» της «Βασίλισσας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι και στον αγώνα του Basketball Champions League την ερχόμενη Τετάρτη 15/10 και ώρα 19:30, με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Σολνόκι, στη SUNEL Arena, θα λειτουργήσει η «Παιδική Εξέδρα» της «Βασίλισσας».

Οι αθλητές της «Βασίλισσας» σάς θέλουν όλους στο πλευρό τους.

Όσοι επιθυμούν να φιλοξενηθούν στην Παιδική Εξέδρα (εκπρόσωποι σχολείων, σωματείων και φορέων) θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία της ΑΕΚ ΒC και να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους έως την Δευτέρα 13/10 και ώρα 14:00.

Υπεύθυνη δράσης κα. Ελίνα Ασπρουλάκη (email: [email protected], τηλ. 2102833355).

Έλα κι εσύ στην Παιδική Εξέδρα και γίνε μέρος της Ομάδας μας!