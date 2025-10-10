Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί κόντρα στην Καρδίτσα, έχοντας στο πλευρό της τους φιλάθλους της, μετά από μερική ανάκληση της ποινής των κεκλεισμένων που είχε επιβάλει η ΔΕΑΒ.

Στο τέλος της περασμένης σεζόν, η ΑΕΚ είχε καταφέρει να επικρατήσει του Προμηθέα Πατρών με 91-67, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο μία εντυπωσιακή αγωνιστική περίοδο.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ωστόσο, μερικοί φίλαθλοι του «δικεφάλου» άναψαν πυρσούς με αποτέλεσμα να υπάρξει τιμωρία από τη ΔΕΑΒ, έχοντας δεχθεί ποινή δύο κεκλεισμένων των θυρών. Αφού εκείνο ήταν το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, οι ποινή μεταφέρθηκε στην τρέχουσα περίοδο.

Όπως έγινε γνωστό ωστόσο, η ποινή αυτή μειώθηκε και με αυτόν τον τρόπο, το μόνο παιχνίδι που θα γίνει κλειστών των θυρών, είναι αυτό της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL κόντρα στον Πανιώνιο (12/10, 13:00).

Αντιθέτως, ο αγώνας της τρίτης αγωνιστικής με αντίπαλο την Καρδίτσα θα γίνει τελικά με κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο οι φίλαθλοι της ΑΕΚ θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα να αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για το παιχνίδι με την Καρδίτσα

Την αποδοχή της «Αίτησης Θεραπείας» (περί μερικής ανακλήσεως της ποινής των 2 αγωνιστικών), που κατέθεσε η ΑΕΚ ΒC τις 19/09/2025, αποφάσισε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ).

Η ΔΕΑΒ εφαρμόζοντας το νέο νόμο περί κατάργησης της παρ. 5 του άρθρου 105 του ν.5224/2025 περί υποτροπής, αποφάσισε τη διεξαγωγή μίας (1) αθλητικής συνάντησης, χωρίς την παρουσία θεατών.

Η «Βασίλισσα» θ’ αντιμετωπίσει δηλαδή τον Πανιώνιο σε αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών» την ερχόμενη Κυριακή (12/10/2025) στη SUNEL Arena, ενώ η αναμέτρηση με Καρδίτσα Ιαπωνική στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 στη SUNEL Arena, θα διεξαχθεί κανονικά, παρουσία θεατών.