O Δημήτρης Φλιώνης δείχνει πιο έτοιμος από ποτέ για να κάνει σεζόν καριέρας, έχοντας πάντα την εμπιστοσύνη του Σάκοτα.

Eίναι ο αρχηγός, ξέρει την ΑΕΚ καλύτερα από τον καθένα όσον αφορά τους παίκτες του ρόστερ. Ο Δημήτρης Φλιώνης πήρε την απόφαση να παραμείνει στη Βασίλισσα και τα πρώτα δείγματα μέσα στη σεζόν, φανερώνουν πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κάνει χρονιά καριέρας.

Ο γκαρντ της ΑΕΚ ήταν ο πιο κομβικός παίκτης στο διπλό της Ένωσης κόντρα στον Κολοσσό, ενώ έδωσε βοήθειες και στη νίκη μέσα στη Λετονία κόντρα στη Ρίγα. Το Gazzetta στέκεται στον Φλιώνη που δειχνει πιο ώριμος από ποτέ και έτοιμος να ηγηθεί και στο σκοράρισμα σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πιο ώριμος από ποτέ και έτοιμος για σπουδαία σεζόν

Από τα φιλικά έδειχνε να ανοίγει πιο πολύ τη... βεντάλια στο επιθετικό κομμάτι, να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες και να οδηγεί εκ του ασφαλούς την ΑΕΚ με την ωριμότητα και την ηρεμία του. Ο Έλληνας γκαρντ δείχνει έτοιμος φέτος για σεζόν καριέρας και τα δύο τελευταία ματς του το πιστοποιούν.

Είναι ο βασικός point guard της ΑΕΚ σε αυτά τα πρώτα ματς και έχει ανεβάσει τους μέσους όρους του στο σκοράρισμα σε σχέση με την περσινή σεζόν. Αν και το δείγμα είναι μικρό, δεν κρύβονται η σιγουριά και ο τρόπος που διαβάζει καλύτερα πλέον τις φάσεις.

Ο Φλιώνης ήταν ίσως ο κορυφαίος της νίκης της ΑΕΚ κόντρα στον Κολοσσό. Τελείωσε με 13 πόντους. Ήταν εκείνος που βγήκε μπροστά όταν οι Ροδίτες προηγήθηκαν με 84-80 λίγο πριν το τέλος και επανέφερε την ηρεμία ισοφαρίζοντας σε 84-84 με τέσσερις σερί πόντους. Λίγο μετά έκανε και το μπλοκ του ματς στα τελευταία δευτερόλεπτα, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 4 κοψίματα παρακαλών. Τέσσερα μπλοκ. Εντυπωσιακό για γκαρντ. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μιλάμε για τον κορυφαίο περιφερειακό αμυντικό της ομάδας! Στο τελευταίο ματς με τη Ρίγα κατέβασε και 5 ριμπάουντ, δείχνοντας πως μπορεί να βοηθήσει και σε αυτόν τον τομέα.

Η εμπιστοσύνη του Σάκοτα

Όλα πήγαν καλά το καλοκαίρι και έτσι ο αρχηγός της Ένωσης παρέμεινε στη Sunel Arena μέχρι και το 2028. Μάκης Αγγελόπουλος και Ντράγκαν Σάκοτα έχουν εξαιρετική άποψη για εκείνον και ήθελαν οπωσδήποτε να παραμείνει στο ρόστερ της ΑΕΚ. Κάτι που έγινε. Ένα παιδί που έχει ζήσει πολλά στην Βασίλισσα και σίγουρα χαρακτηρίζεται από τον επαγγελματισμό του.

Ο Σάλε τον εμπιστευόταν πολύ και την περσινή σεζόν και μάλιστα επέλεγε να τελειώνει αρκετά κομβικά ματς με τον Φλιώνη στην πεντάδα του. Ήταν η σιγουριά του. Ήταν ο άνθρωπος που θα κουμαντάρει τον ρυθμό και δεν θα κάνει... τρέλες στις κρίσιμες επιθέσεις. Κλασικός παίκτης ομάδας που θα κάνει τα πάντα για το καλό τωμν συμπαικτών του, αφήνοντας στην άκρη τους αριθμούς του.

Όπως και πέρυσι, ο Σάκοτα τον εμπιστεύεται πολύ. Είναι σίγουρος για εκείνον. To ίδιο συμβαίνει και από την πλευρά του Φλιώνη, κάτι που είχε δείξει και στη συνέντευξη του στο Gazzetta. «Πολύ σημαντική η παραμονή του κόουτς. Εκτός από την φοβερή δουλειά που κάνει, ακόμα και η αύρα πολλές φορές παίζει ρόλο σε εμπνέει. Όταν έρχεται ένας παίκτης και βλέπει έναν προπονητή που έχει σηκώσει τόσα τρόπαια, αντικρίζει τις φωτογραφίες με τα τρόπαια και όλα αυτά, του δίνει ένα έξτρα κίνητρο και σεβασμό. Νομίζω πως αυτό επιταχύνει όλη τη διαδικασία που ανέφερα προηγουμένως. Ξέρει καλά την ομάδα και εμπνέει σιγουριά και εμπιστοσύνη», είχε πει στο ξεκίνημα της σεζόν.

Βέβαια και ο Φλιώνης είναι σίγουρος για τον εαυτό του. Παίζει με περισσότερο αυτοπεποίθηση. Είναι ο παίκτης που ξεκινά στη θέση του point guard και τον χρησιμοποιεί πολύ στη θέση αυτή. Κόντρα στον Κολοσσό τον άφησε στο παρκέ 29 λεπτά, ενώ απέναντι στη Ρίγα έμεινε για 22 λεπτά στην πεντάδα.

Άλλωστε ο captain ξέρει να κουμαντάρει έξοχα τον ρυθμό ενός ματς και να προσφέρει ηρεμία στην οργάνωση του παιχνιδιού. Αλλά φέτος δείχνει έτοιμος να γράψει αρκετά ματς με 10+ πόντους, παίρνοντας πρωτοβουλίες που πήρε στη νίκη-θρίλερ κόντρα στον Κολοσσό.

Ευκαιρία για να κάνει σεζόν καριέρας!