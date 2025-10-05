ΑΕΚ: Captain Φλιώνης και θολωμένο μυαλό

Ο Νίκος Καρφής γράφει για την νίκη-θρίλερ της ΑΕΚ στη Ρόδο, τον κομβικό Φλιώνη και τα κενά διαστήματα που έκαναν και πάλι την εμφάνιση τους.

Η Ρόδος την... πλήγωσε πριν από λίγες μέρες, όπου η ΑΕΚ παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων και ηττήθηκε στον ημιτελικό του Super Cup από τον Προμηθέα και δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό.

Η ομάδα του Σάκοτα πήγε στη Ρόδο ξανά μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα για να παίξει με τον Κολοσσό στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL. Η δουλειά έγινε, η Βασίλισσα έβγαλε αντίδραση (85-87) σε ένα γήπεδο που είχε... πληγωθεί πριν από μια εβδομάδα, ωστόσο θα πρέπει να είναι προσηλωμένη και να... κλειδώνει τέτοιου είδους ματς.

Δεν χρειάζεται να τα κάνει θρίλερ και να παίζεται σε μια κλωστή το ματς, όταν μπορεί να τα σβήσει αρκετά πιο πριν.

Το κενό διάστημα που πρέπει να... φτιάξει

Όταν ελέγχεις απόλυτα ένα ματς, πρέπει να βεβαιωθείς πως η συγκέντρωση σου θα βρίσκεται πάντα σε υψηλά επίπεδα. Δεν χρειάζεται να... πυροβολεί τα πόδια της και να αγχώνεται στο τέλος όπως έγινε κόντρα στον Κολοσσό.

Η ΑΕΚ προηγήθηκε με 65-77 στο 33' χάρη στο καλάθι του Κουζμίνσκας, όμως 2:23 πριν το τέλος ο Κολοσσός γύρισε τούμπα το ματς για το 84-80 με το τρίπ[οντο του Γκαλβανίνι. Τελικά αντέδρασε σωστά στις τελευταίες κρίσιμες επιθέσεις και πήρε το ματς και λόγω της αστοχίας του Γκούντγουιν στις βολές. Όμως αυτό το επιμέρους 19-3 των Ροδιτών μέσα σε λίγα λεπτά, απαγορεύεται να επαναληφθεί για την Ένωση.

Η σεζόν είναι δύσκολη και τέτοιου είδους... blackout δεν επιτρέπονται. Είναι κρίμα για την Βασίλισσα να... πυροβολεί τα πόδια της σε ένα ματς που έπρεπε να το καθαρίσει εύκολα με τη φόρα που μπήκε στην 4η περίοδο.

Θεωρώ πως ο Σάκοτα και οι παίκτες θα το δουν για να μην παρουσιασoυν ξανά τέτοια νοοτροπία σε ένα ματς που έλεγχαν απόλυτα. Kαι πέρυσι είχε κενά διαστήματα η Ένωση σε ματς, όμως όσο περνούσε η σεζόν, βελτιώθηκε πολύ στον τομέα αυτό και ήταν πιο συγκεντρωμένη, φτάνοντας μέχρι την 3η θέση στο BCL.

Ο captain Φλιώνης μίλησε στα κρίσιμα

Ο Φλιώνης είναι ένα παιδί που ξέρει καλά την ΑΕΚ, έχει δεθεί με την ομάδα και αποτελεί αναπόσπαστο μέλος στα σχέδια του Σάκοτα. Ο κορυφαίος περιφερειακός αμυντικός της Βασίλισσας που ξέρει να κουμαντάρει τον ρυθμό των ματς, αφήνοντας πολλές φορές το σκοράρισμα σε άλλους.

Όμως κόντρα στον Κολοσσό, είδα έναν Φλιώνη που θέλω να βλέπω γιατί έχει την ποιότητα να βγαίνει μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις και στο σκοράρισμα. Από τα φιλικά το παιχνίδι του στην επίθεση και στο σκοράρισμα έχει γίνει πιο ώριμο.

Κόντρα στους Ροδίτες, ο Φλιώνης μαζί με τους Κουζμίνσκας και Μπάρτλεϊ κουβάλησε την ΑΕΚ στα κρίσιμα. Ο αρχηγός της Βασίλισσας τελείωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 4 μπλοκ. Τέσσερα μπλοκ! Άλλο ένα στατιστικό που δείχνει την ικανότητα και την προσήλωση του στην άμυνα.

Αλλά εκεί που θέλω να σταθώ είναι οι πρωτοβουλίες που πήρε στην επίθεση όταν η μπάλα έκαιγε. Με το σκορ στο 84-80 υπέρ του Κολοσσού, πήρε την ευθύνη και πήγε στη γραμμή των βολών για το 84-82 σε ένα σημείο που η Ένωση είχε κολλήσει. Και στη συνέχεια ισοφάρισε σε 84-84, επαναφέροντας την ηρεμία στην ομαδα. Τέλος με το σκορ στο 84-86 υπέρ της ΑΕΚ έκανε ένα μεγάλο μπλοκ στα 22 δευτερόλεπτα στον Γκαλβανίνι που πήγε να ισοφαρίσει.

Κομβική και η σπουδαία άμυνα του Χαραλαμπόπουλου στον Τέιλορ στην επόμενη φάση, με την ΑΕΚ να παίρνει την κατοχή και να πηγαίνει ο Μπάρτλεϊ στις βολές στα 5.5 δεύτερα.

Το θολωμένο μυαλό των Σίλβα και Γκρέι

Η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει τον βασικό της σέντερ στα κρίσιμα λεπτά και έναν εκ των πιο ποιοτικών παικτών της στο παρκέ, αν ο Σίλβα δεν έφευγε από το ματς με ντισκαλιφιέ. Ο σέντερ της Βασίλισσας αποβλήθηκε για χτύπημα, για την κουτουλιά στον Γκαλβανίνι.

Δεν υπάρχει κανείς λόγος εκεί να αντιδράσει έτσι και να μείνει η ΑΕΚ δίχως το σημείο αναφοράς της στη ρακέτα στην crunch time. Ο Σίλβα είναι εκρηκτικός, εντυπωσιακός, ποιοτικός ψηλός, αλλά θα πρέπει να ελέγχει τα συναισθήματα του και τον εκνευρισμό του.

Δεν χρειαζόταν εκεί να γίνει το ματς... ροντέο και να στερηθεί η Ένωση τις υπηρεσίες του. Το μυαλό του... θόλωσε και απαγορεύεται να ξανασυμβεί. Προφανώς οι παλμοί είναι στο... 100 και η ένταση μεγάλη, αλλά και ο ίδιος ο Σίλβα ξέρει πως δεν έπρεπε να αντιδράσει έτσι.

Καλύτερα θα έπρεπε να αντιδράσει και ο Γκρέι στην τελευταία επίθεση του Κολοσσού. Δεν υπήρχε λόγος να κάνει φάουλ στην προσπάθεια για τρεις του Γκούντγουιν. Τον έστειλε στη γραμμή και του έδωσε την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ευτυχώς που ο Γκούντγουιν έχασε 2 από τις 3 βολές.

Πάντως Γκρέι και Σίλβα ήταν θετικοί στο υπόλοιπο ματς. Μάλιστα ο Γκρέι και η ΑΕΚ κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη συνθήκη, αφού ο Ραϊκουάν χρεώθηκε με τρία φάουλ από νωρίς στη δεύτερη περίοδο και αναγκάστηκε ο Σάκοτα να τον τραβήξει στον πάγκο για να τον προφυλάξει.

ΥΓ: Μπορεί να αγχώθηκε πολύ, αλλά η ΑΕΚ έφτασε σε μια νίκη στην πρεμιέρα και αυτό μετράει. Η Ένωση είχε πίεση μετά την κακή εμφάνιση με τον Προμηθέα και κόντρα στον Κολοσσό άντεξε στο τέλος, παρόλο που το έκανε θρίλερ. Πρέπει να πάρει το... μάθημα της και να πάει παρακάτω.

ΥΓ 1: Ο Αρμς έκανε δεύτερο σερί κακό ματς και η κλάση του είναι για πολύ παραπάνω. Εκ των κορυφαίων της προετοιμασίας, αλλά στα επίσημα δεν ένιωσε άνετα. Τον έχει ανάγκη η ΑΕΚ για να βελτιωθεί επιθετικά και να παίξει το fun to watch μπάσκετ που απολαύσαμε στα φιλικά της.