Οστάνδη - Καρδίτσα 93-95: Το βίντεο με τα highlights του ιστορικού «διπλού»
Η Καρδίτσα, μετά από μια ματσάρα, επικράτησε της Οστάνδης (93-95) και πήρε την πρώτη νίκη της ιστορίας της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Δείτε τα highlights της αναμέτρησης.
Η Καρδίτσα πήρε ένα ιστορικό «διπλό», με την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου να επικρατεί στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της ιστορίας της μέσα στην Οστάνδη (93-95) στην παράταση.
Ο Μέλσον έστειλε το ματς στον έξτρα χρόνο, όμως εκεί η Καρδίτσα έδειξε τα... δόντια της και πήρε τη νίκη, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Μπράντον Τζέφερσον με 23 πόντους.
Το βίντεο με τα highlights του Οστάνδη - Καρδίτσα:
@Photo credits: eurokinissi
