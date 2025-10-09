Η Καρδίτσα, μετά από μια ματσάρα, επικράτησε της Οστάνδης (93-95) και πήρε την πρώτη νίκη της ιστορίας της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Δείτε τα highlights της αναμέτρησης.

Η Καρδίτσα πήρε ένα ιστορικό «διπλό», με την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου να επικρατεί στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της ιστορίας της μέσα στην Οστάνδη (93-95) στην παράταση.

Ο Μέλσον έστειλε το ματς στον έξτρα χρόνο, όμως εκεί η Καρδίτσα έδειξε τα... δόντια της και πήρε τη νίκη, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Μπράντον Τζέφερσον με 23 πόντους.