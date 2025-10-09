Καρδίτσα: Η βαθμολογία στον όμιλο του BCL μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα
Δείτε πως διαμορφώνεται η κατάταξη του έβδομου ομίλου στο BCL, μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα της Καρδίτσας.
Η Καρδίτσα, ύστερα από ένα μεγάλο «θρίλερ» στο Βέλγιο, μπόρεσε να επικρατήσει της Οστάνδης (του Γιώργου Δέδα) με 95-93 και άρχισε με αυτόν τον τρόπο θετικά την παρουσία της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Παράλληλα, στο άλλο παιχνίδι του ομίλου στο BCL, η Μάλαγα είχε εύκολο έργο κόντρα στη Μέρσιν αφού επιβλήθηκε με μεγάλη άνεση, όπως δείχνει το τελικό σκορ του 97-66.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
- Μάλαγα - Μέρσιν 97-66
- Οστάνδη - Καρδίτσα 93-95
Η βαθμολογία
- Μάλαγα 1-0
- Καρδίτσα 1-0
- Οστάνδη 0-1
- Μέρσιν 0-1
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
- Καρδίτσα - Μάλαγα 20:00 (14/10)
- Οστάνδη - Μερσίν 21:30 (15/10)
@Photo credits: fiba.basketball
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.