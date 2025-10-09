Δείτε πως διαμορφώνεται η κατάταξη του έβδομου ομίλου στο BCL, μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα της Καρδίτσας.

Η Καρδίτσα, ύστερα από ένα μεγάλο «θρίλερ» στο Βέλγιο, μπόρεσε να επικρατήσει της Οστάνδης (του Γιώργου Δέδα) με 95-93 και άρχισε με αυτόν τον τρόπο θετικά την παρουσία της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Παράλληλα, στο άλλο παιχνίδι του ομίλου στο BCL, η Μάλαγα είχε εύκολο έργο κόντρα στη Μέρσιν αφού επιβλήθηκε με μεγάλη άνεση, όπως δείχνει το τελικό σκορ του 97-66.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Μάλαγα - Μέρσιν 97-66

Οστάνδη - Καρδίτσα 93-95

Η βαθμολογία

Μάλαγα 1-0 Καρδίτσα 1-0 Οστάνδη 0-1 Μέρσιν 0-1

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής