Σάκοτα: «Mας θεωρούν φαβορί του ομίλου, να το αποδείξουμε»

O Nτράγκαν Σάκοτα έμεινε ικανοποιημένος με την νίκη της ΑΕΚ κόντρα στη Ρίγα και την αμυντική προσήλωση.

Η ΑΕΚ μπήκε με το... δεξί στους ομίλους του BCL, αφού πήρε άνετο διπλό στην πρεμιέρα κόντρα στη Ρίγα. Η Ένωση επικράτησε με 69-53 και έγινε το αφεντικό του ομίλου με το καλημέρα. Μετά το τέλος του ματς ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην άμυνα της Βασίλισσας, ενώ εξέφρασε κάποια παράπονα για την επιθετική λειτουργία στο δεύτερο ημίχρονο.

«Συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Ήμασταν αρκετά καλοί αμυντικά για να κερδίσουμε το ματς. Δεν είμαι ικανοποιημένος με το δεύτερο ημίχρονο και την επίθεση μας. Ξέρω ότι έρχονται παιχνίδια το ένα μετά το άλλο και θα έχουμε περισσότερους παίκτες στο rotation και θα είναι εντάξει.

Ήταν το πρώτο παιχνίδι και όλοι μας θεωρούν φαβορί του ομίλου. Πρέπει να το αποδείξουμε. Είδα μια νεανική ομάδα με υποσχόμενα παιδιά για το μέλλον. Είναι ωραίο αυτό. Καλή συνέχεια στη Ρίγα», ανέφερε ο προπονητής της ΑΕΚ.