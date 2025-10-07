BCL, ΑΕΚ: Η βαθμολογία στον όμιλο και η επόμενη αγωνιστική
Η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της νίκη και πήρε από νωρίς προβάδισμα στον όμιλό της, στην πρώτη φάση του BCL.
Η ΑΕΚ έκανε αποφασιστικό βήμα στην πρώτη αγωνιστική του BCL, παίρνοντας ένα μεγάλο «διπλό» στην πιο δύσκολη έδρα που θα κληθεί να αγωνιστεί.
Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν με 69-53 της Ρίγα και έτσι μπήκαν με το... δεξί στον όμιλο, ενώ η επόμενη αγωνιστική τους βρίσκει να υποδέχονται τη Σζολνόκι στη SUNEL Arena.
Η 1η αγωνιστική
- Ρίγα - ΑΕΚ 53-69
- Σζολνόκι - Λεβίτσα (08/10, 19:00)
Η βαθμολογία
- ΑΕΚ 1-0
- Σζολνόκι 0-0
- Λεβίτσα 0-0
- Ρίγα 0-1
Η επόμενη αγωνιστική (2η)
- Ρίγα - Λεβίτσε (14/10, 19:00)
- ΑΕΚ - Σζολνόκι (15/10, 19:30)
@Photo credits: BCL
