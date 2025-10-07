Η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της νίκη και πήρε από νωρίς προβάδισμα στον όμιλό της, στην πρώτη φάση του BCL.

Η ΑΕΚ έκανε αποφασιστικό βήμα στην πρώτη αγωνιστική του BCL, παίρνοντας ένα μεγάλο «διπλό» στην πιο δύσκολη έδρα που θα κληθεί να αγωνιστεί.

Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν με 69-53 της Ρίγα και έτσι μπήκαν με το... δεξί στον όμιλο, ενώ η επόμενη αγωνιστική τους βρίσκει να υποδέχονται τη Σζολνόκι στη SUNEL Arena.

Η 1η αγωνιστική

Ρίγα - ΑΕΚ 53-69

Σζολνόκι - Λεβίτσα (08/10, 19:00)

Η βαθμολογία

ΑΕΚ 1-0 Σζολνόκι 0-0 Λεβίτσα 0-0 Ρίγα 0-1

Η επόμενη αγωνιστική (2η)