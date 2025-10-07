H AEK φιλοξενείται από τη Ρίγα στην πρώτη αγωνιστική του ΒCL και το Gazzetta στέκεται στις εντυπωσιακές πρεμιέρες των παικτών της τα προηγούμενα χρόνια.

Η ΑΕΚ κάνει πρεμιέρα στο φετινό BCL κόντρα στη Ρίγα. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα φιλοξενείται στην πρωτεύουσα της Λετονίας και θέλει το διπλό για να κάνει πιο εύκολη την πορεια της στον όμιλο και να γίνει το απόλυτο αφεντικό για την πρωτιά. Το Gazzetta έψαξε όλες τις πρεμιέρες της στο BCL και ξεχωρίζει τις κορυφαίες επιδόσεις στο σκοράρισμα από τους παίκτες της.

Κορυφαία επίδοση παίκτη της Βασίλισσας σε πρεμιέρα έχει γίνει από τον σπουδαίο Κιθ Λάνγκφορντ. Ο χαρισματικός σκόρερ είχε σημειώσει 30 πόντους κόντρα στη Χολόν την αγωνιστική περίοδο 2020-21. Ο bomber Λάνγκφορντ βρίσκεται και στο Νο.3 με την 27άρα απέναντι στην Ορτέζ τη σεζόν 2019-20.

Ανάμεσα σε αυτές τις επιδόσεις του Λάνγκφορντ συναντάμε τον περσινό point guard της Ένωσης, Πρέντις Χαμπ. Ο Αμερικανός είχε υπογράψει τη νίκη με 80-71 κόντρα στη Ραμάτ Γκαν. Είχε τελείωσει την αναμέτρηση με 28 πόντους και 7/12 τρίποντα, όντας καθοριστικός και στις clutch καταστάσεις.

Άλλος ένας παίκτης έχει ξεπεράσει τους 20 πόντους σε πρεμιέρα της ΑΕΚ στο BCL. Πρόκειται για τον Ντελρόι Τζέιμς, τη σεζόν 2017-18 κόντρα στην Εστουδιάντες με 21 πόντους. Στο τέλος εκείνης της χρονιάς, η Ένωση κατέκτησε το BCL.

Αναλυτικά

2016-17: Λαρεντζάκης, 14 κόντρα στην Ζολνόκι

2017-18: Ντελρόι Τζέιμς, 21 πόντοι κόντρα στην Εστουδιάντες

2018-19: Ρατάν-Μέις, 17 κόντρα στην Χάποελ Ιερουσαλήμ

2019-20: Λάνγκφορντ, 27 πόντοι κόντρα στην Ορτέζ

2020-21: Λάνγκφορντ, 30 πόντοι κόντρα στη Χολόν

2021-22: Παππάς, 20 πόντοι κόντρα στη Σομπατέλι

2022-23: Μίτσελ, 19 πόντοι κόντρα στην Καρσίγιακα

2023-24: Κουζμίνσκας, 15 πόντοι κόντρα στη Λούντβιγκσμπουργκ

2024-25: Χαμπ, 28 πόντοι κόντρα στη Ραμάτ Γκαν