Στο πλευρό της ΑΕΚ στη Λετονία για την αναμέτρηση με τη Ρίγα, θα βρεθεί ο Μάκης Αγγελόπουλος.

H AEK κατάφερε να υποτάξει τον Κολοσσό στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL (85-87) και πλέον στρέφει το βλέμμα της στην Ευρώπη.

Πλέον στην Ένωση έχουν ρίξει το βάρος στην πρεμιέρα του BCL, αφού η ομάδα του Σάκοτα κοντράρεται με τη Ρίγα στη Λετονία (7/10, 21:00). Η Βασίλισσα θα ταξιδέψει απόψε το βράδυ πάνοπλη στην πρωτεούσα της Λετονίας, αφού η τελευταία προπόνηση επί ελληνικού εδάφους ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα.

Πάντως η ΑΕΚ θα έχει στο πλευρό της στην πρεμιέρα της στο BCL και τον διοικητικό της ηγέτη, Μάκη Αγγελόπουλο που θα ταξιδέψει μαζί με την αποστολή. Για άλλη μια φορά θα είναι δίπλα στην ομάδα σε εκτός έδρας παιχνίδι, όπως γινόταν και τις περασμένες σεζόν.

Δεν είχε βρεθεί στη Ρόδο για το ματς κόντρα στον Προμηθέα στο Super Cup, αλλά στη Ρίγα θα είναι δίπλα στην ομάδα.