ΑΕΚ: Με Αγγελόπουλο στην Ρίγα
H AEK κατάφερε να υποτάξει τον Κολοσσό στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL (85-87) και πλέον στρέφει το βλέμμα της στην Ευρώπη.
Πλέον στην Ένωση έχουν ρίξει το βάρος στην πρεμιέρα του BCL, αφού η ομάδα του Σάκοτα κοντράρεται με τη Ρίγα στη Λετονία (7/10, 21:00). Η Βασίλισσα θα ταξιδέψει απόψε το βράδυ πάνοπλη στην πρωτεούσα της Λετονίας, αφού η τελευταία προπόνηση επί ελληνικού εδάφους ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα.
Πάντως η ΑΕΚ θα έχει στο πλευρό της στην πρεμιέρα της στο BCL και τον διοικητικό της ηγέτη, Μάκη Αγγελόπουλο που θα ταξιδέψει μαζί με την αποστολή. Για άλλη μια φορά θα είναι δίπλα στην ομάδα σε εκτός έδρας παιχνίδι, όπως γινόταν και τις περασμένες σεζόν.
Δείτε ΕπίσηςΑΕΚ: «Πάνοπλη» κόντρα στη Ρίγα, αναχωρεί για Λετονία
Δεν είχε βρεθεί στη Ρόδο για το ματς κόντρα στον Προμηθέα στο Super Cup, αλλά στη Ρίγα θα είναι δίπλα στην ομάδα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.