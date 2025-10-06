ΑΕΚ: Με Αγγελόπουλο στην Ρίγα

ΑΕΚ: Με Αγγελόπουλο στην Ρίγα

Νίκος Καρφής
Ο Μάκης Αγγελόπουλος της ΑΕΚ

bet365

Στο πλευρό της ΑΕΚ στη Λετονία για την αναμέτρηση με τη Ρίγα, θα βρεθεί ο Μάκης Αγγελόπουλος.

H AEK κατάφερε να υποτάξει τον Κολοσσό στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL (85-87) και πλέον στρέφει το βλέμμα της στην Ευρώπη.

Πλέον στην Ένωση έχουν ρίξει το βάρος στην πρεμιέρα του BCL, αφού η ομάδα του Σάκοτα κοντράρεται με τη Ρίγα στη Λετονία (7/10, 21:00). Η Βασίλισσα θα ταξιδέψει απόψε το βράδυ πάνοπλη στην πρωτεούσα της Λετονίας, αφού η τελευταία προπόνηση επί ελληνικού εδάφους ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα.

Πάντως η ΑΕΚ θα έχει στο πλευρό της στην πρεμιέρα της στο BCL και τον διοικητικό της ηγέτη, Μάκη Αγγελόπουλο που θα ταξιδέψει μαζί με την αποστολή. Για άλλη μια φορά θα είναι δίπλα στην ομάδα σε εκτός έδρας παιχνίδι, όπως γινόταν και τις περασμένες σεζόν.

Δείτε Επίσης

ΑΕΚ: «Πάνοπλη» κόντρα στη Ρίγα, αναχωρεί για Λετονία
Σάκοτα

Δεν είχε βρεθεί στη Ρόδο για το ματς κόντρα στον Προμηθέα στο Super Cup, αλλά στη Ρίγα θα είναι δίπλα στην ομάδα.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα