Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ ξεκίνησε με το... δεξί τις εμφανίσεις του με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Σε ένα σπουδαίο φιλικό στη SUNEL Arena, η ΑΕΚ έδειξε τα... δόντια της κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα του Σάκοτα ήταν εξαιρετική σε όλο το διάστημα του ματς με εκείνο να ολοκληρώνεται στο 102-102 στην παράταση, μετά από απόφαση των δύο ομάδων.

Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 30 πόντους σε 37 λεπτά συμμετοχής. Είχε 10/18 σουτ συνολικά, με 6/12 τρίποντα μαζεύοντας επίσης τρία ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 9 ασίστ ολοκήρώνοντας μία πολύ μεστή εμφάνιση.