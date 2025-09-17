ΑΕΚ: Ο Μπάρτλεϊ συστήθηκε με 30άρα στην Ένωση (vid)
Σε ένα σπουδαίο φιλικό στη SUNEL Arena, η ΑΕΚ έδειξε τα... δόντια της κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα του Σάκοτα ήταν εξαιρετική σε όλο το διάστημα του ματς με εκείνο να ολοκληρώνεται στο 102-102 στην παράταση, μετά από απόφαση των δύο ομάδων.
Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 30 πόντους σε 37 λεπτά συμμετοχής. Είχε 10/18 σουτ συνολικά, με 6/12 τρίποντα μαζεύοντας επίσης τρία ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 9 ασίστ ολοκήρώνοντας μία πολύ μεστή εμφάνιση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.