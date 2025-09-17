Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος πάτησε ξανά παρκέ για ματς μετά τον Οκτώβρη του 2024, αφού μπήκε στο παρκέ στο δεύτερο δεκάλεπτο στο ΑΕΚ-Φενέρ.

Επέστρεψε δυνατός ο Έλληνας φόργουορντ που ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό του. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος πάτησε παρκέ στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου της ΑΕΚ με τη Φενέρ στο φιλικό της SUNEL Arena.

Ο διεθνής φόργουορντ είχε μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την άτυχη στιγμή που στην αναμέτρηση του Άρη με την Τούρκ Τέλεκομ.

Στις 2 Οκτώβρη του 2024 είχε υποστεί ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο στην αναμέτρηση της Τουρκ Τέλεκομ με τον Άρη για το Eurocup και από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν είχε αγωνιστεί ξανά σε ματς. Μέχρι να έρθει η 17η Σεπτέμβρη του 2025 και το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φενέρ.

Ένα παιδί με μεγάλο ταλέντο που επέστρεψε δριμύτερος και τον πιστεύουν πολύ στην ΑΕΚ.