Χαραλαμπόπουλος στο Gazzetta: «Να είμαι υγιής ώστε να προσφέρω όσα πρέπει στην ΑΕΚ»

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη δράση και ο ίδιος μίλησε στο Gazzetta για τη νέα σεζόν κατά την οποία μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα, για λογαριασμό της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την έναρξη της σεζόν του 2025-26, ύστερα από μία χρονιά όπου κατάφερε μέσα από μία εντυπωσιακή πορεία στην Ευρώπη, να κατακτήσει την τρίτη θέση τόσο στο BCL όσο και στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL.

Πλέον ο «δικέφαλος» με ορισμένους από τους... πυλώνες της περυσινής σεζόν αλλά και με νέα πρόσωπα στο ρόστερ θέλει να προσφέρει για μία ακόμη χρονιά θέαμα στους φιλάθλους της και λόγο να βρεθούν ξανά στη SUNEL Arena.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είναι και αυτός ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του «δικεφάλου». Ο ίδιος αναζητά το δικό του restart μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη τη σεζόν που πέρασε ως παίκτης της Τουρκ Τέλεκομ.

Μιλώντας στο Gazzetta, ο 28χρονος Έλληνας φόργουορντ, αναφέρθηκε στην επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά το 2021, στον τρόπο που βιώνει ο ίδιος το πρώτου του διάστημα στην ομάδα ενώ υπογράμμισε τους στόχους που έχει θέσει η ΑΕΚ τόσο ως προς το αγωνιστικό κομμάτι όσο και προς τη στήριξη του κόσμου.

Πώς βιώνεις την επιστροφή σου στη δράση και στην Ελλάδα;

«Δεν έχω επιστρέψει ακόμα 100% στη δράση. Τώρα μπαίνω σιγά σιγά με την ομάδα στις προπονήσεις και ελπίζω να πάρω λίγο χρόνο στα φιλικά. Εντάξει, είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι να είμαι υγιής και να είμαι καλά σωματικά ώστε να προσφέρω όλα όσα πρέπει να προσφέρω στην ομάδα».

Πώς σου φαίνεται που θα επιστρέψεις στην Ελλάδα;

«Έχω να έρθω πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα, να παίξω στο ελληνικό πρωτάθλημα, οπότε δεν ξέρω τι συμβαίνει. Νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη σε σχέση με την Ελλάδα. Υπάρχουν αρκετές διαφορές, όσων αφορά την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλημάτων. Δηλαδή βλέπεις στην Ιταλία ή στην Ισπανία, ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα ή η Αρμάνι Μιλάνο να έχουν 6 ή 7 ήττες στο πρωτάθλημα.

Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό, δε συμβαίνει. Αλλά οκ. Νομίζω ότι κάθε χρόνο θα βελτιώνεται αλλά ξαναλέω ότι έχω να παίξω εδώ πολλά χρόνια δεν το γνωρίζω».

Από το ρεπορτάζ είχε προκύψει ότι ήσουν και εσύ ένας από τους παίκτες που ήθελε αρκετά η ΑΕΚ και ο Ντράγκαν Σάκοτα προσωπικά. Πώς είναι οι πρώτες σου μέρες στον «δικέφαλο»;

«Μια χαρά! Όλα πολύ καλά! Νιώθω πολύ άνετα εδώ. Γενικά ο κόουτς είναι ένας πολύ συζητήσιμος άνθρωπος. Δηλαδή όταν μιλήσαμε, κατάλαβα ακριβώς τι ήθελε από εμένα και ήταν εύκολη η απόφαση για εμένα να έρθω εδώ».

Πέρυσι είδαμε τον κόσμο να «αγκαλιάζει» την ομάδα και να φτάνει μέχρι και σε sold out. Είσαι έτοιμος να παίξεις στην ατμόσφαιρα που μπορούν να δημιουργήσουν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ;

«Εννοείται είμαι έτοιμος ψυχολογικά! Απλά το θέμα είναι το πότε θα είμαι πλήρως έτοιμος σωματικά. Όταν είμαι έτοιμος σωματικά και πιστεύω ότι σιγά σιγά με τον χρόνο που θα παίρνω, μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα θα γίνει, τότε πιστεύω ότι θα είμαι αυτός που θέλω να είμαι και αυτός που πρέπει να είμαι για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.

Τώρα από εκεί και πέρα, ελπίζω ότι και ο κόσμος θα ευχαριστηθεί το μπάσκετ που θα παίξουμε. Θέλουμε να παίξουμε καλό μπάσκετ, να δείξουμε κάποια καλά στοιχεία και να πάρουμε και τα αποτελέσματα που πρέπει, ώστε να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο».

Ποιοι είναι οι στόχοι της ΑΕΚ λοιπόν για φέτος όπου θα συμμετέχει σε τέσσερις διοργανώσεις;

«Ο στόχος μας είναι να πάμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Αυτό. Ξαναλέω, έχω να παίξω πολλά χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα, δε ξέρω τι μπορεί να είναι εφικτό και τι όχι αλλά θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι να παίξουμε ωραίο μπάσκετ και να πάρουμε τα αποτελέσματα που πρέπει να πάρουμε. Αυτό».

Αν μπορούσες να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο της ΑΕΚ τι θα ήταν αυτό που θα τους έλεγες;

«Ότι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο».