AEK: Ομορφαίνει η Sunel Arena, το νέο εντυπωσιακό παρκέ
Η ΑΕΚ ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη νέα σεζόν σε Stoiximan BGL και Basketball Champions League με σημαντικές αλλαγές στη Sunel Arena.
Το γήπεδο της Ένωσης αποκτά πλέον νέο παρκέ, σύγχρονο cube στην οροφή και αναβαθμισμένο φωτισμό, ενώ παράλληλα έχουν γίνει βελτιώσεις στις εξέδρες και στους εσωτερικούς χώρους.
Όλες αυτές οι παρεμβάσεις δείχνουν τη διάθεση των Κιτρινόμαυρων να προσφέρουν στους φιλάθλους τους μια εντελώς ανανεωμένη εμπειρία την καινούρια αγωνιστική περίοδο, ομορφαίνοντας ακόμα περισσότερο το «σπίτι» τους.
Το Gazzetta βρέθηκε στο εσωτερικό του ανανεωμένου γηπέδου και στο ολοκαίνουριο παρκέ του.
Δείτε το βίντεο
🟡🦅 Το νέο παρκέ της «Sunel Arena»#aekbc pic.twitter.com/junqbdwM9q— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 16, 2025
