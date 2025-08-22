Κατέφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ ο Άντονις Αρμς προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Άντονις Αρμς, με τον Αμερικανό να υπογράφει συμβόλαιο ενός έτους και να καταφτάνει στην Αθήνα για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας.

Την είδηση έκανε γνωστή η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ μέσω post στο Instagram.

Ο 27χρονος (ύψους 1.98μ.) έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο ενός έτους, προερχόμενος από τη σεζόν του στην Κίνα και τους Γκουαντόνγκ Τάιγκερς. Εκεί μέτρησε 10.2 πόντους και 1.8 ασίστ μέσο όρο.