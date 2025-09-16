Ο Ντράγκαν Σάκοτα έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ενόψει της νέας σεζόν της ΑΕΚ.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, o πρωτεργάτης των επιτυχιών της Ένωσης τα τελευταία χρόνια, μίλησε για τη νέα σεζόν , το χτίσιμο της νέας ΑΕΚ, το γήπεδο της Ένωσης, αλλά και το NCAA που πλέον παίρνει ταλέντα από όλο τον κόσμο.

Το γήπεδο της Βασίλισσας ομορφαίνει συνεχώς, αποκτά πλέον νέο παρκέ, σύγχρονο cube το επόμενο διάστημα στην οροφή και αναβαθμισμένο φωτισμό, ενώ παράλληλα έχουν γίνει βελτιώσεις στις εξέδρες και στους εσωτερικούς χώρους.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα:

Για το χτίσιμο της νέας ΑΕΚ:

«Πέρυσι έγινε αυτή η ερώτηση στο ξεκίνημα της προσπάθειας, δεν ξέρεις κιόλας τι ομάδα έχεις. Πολλοί παίκτες δεν έχουν δείξει που ανήκουν. Ήθελα να ήμουν προσεκτικός σε αυτά που είπα. Θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν τρόπο παιχνιδιού και στο τέλος τα καταφέραμε. Αρχικά δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα γιατί δεν ξέρεις που θα πάει ο δρόμος. Θέλαμε να κρατήσουμε περισσότερους παίκτες που δεν ήταν εύκολο. Όταν κάνεις καλή πορεία οι παίκτες κοστίζουν κάτι παραπάνω και η αγορά οδεύει στο άγνωστο. Έχουν ξεφύγει τα νούμερα. Για να κρατήσεις τους ίδιους παίκτες ήθελε το μισό και παραπάνω μπάτζετ. Φέτος τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Έχουμε νέους παίκτες. Έχουμε 6 καινούργιους και 6 από πέρυσι. Οι 2 από τους καινούργιους, ο Μπάρτλεϊ και ο Κατσίβελης, είναι παίκτες που τους ξέρουμε. Συγκρίνοντας κάτι μπορώ να πω ότι θεωρητικά ισάξιοι είναι σίγουρα, ίσως και καλύτεροι. Σαν ομάδα θα φανεί στο τέλος. Είμαστε σε διαδικασία. Θέλουμε να έχουμε σταθερότητα.»

Για το τι αρέσει περισσότερο στον ίδιο:

«Είμαστε πιο physical. Θεωρητικά. Θέλαμε physicality στην ομάδα. Από εκεί και πέρα θέλουμε να έχουνε τα ίδια νούμερα στο transition και στο off ball παιχνίδι. Είδαμε τα στοιχεία στο synergy και ήμασταν πάρα πολύ επιτυχημένοι στον κόσμο με εξαίρεση το NBA και την G-League.»

Για τον διαφορετικό στόχο με την ΑΕΚ:

«Όταν μιλάμε για στόχους, αυτοί αφορούν το αποτέλεσμα. Υπάρχουν και άλλοι στόχοι. Έχουμε δύο ομάδες που ξεχωρίζουν στην Ευρώπη. Ξεχνάς τον στόχο του να πάρεις το πρωτάθλημα. Θέλεις να είσαι πιο κοντά, πιο ανταγωνιστικός και αυτός είναι ένας στόχος. Το μπάσκετ αλλάζει και εμείς το αλλάξαμε. Πήγαμε σε πιο transition παιχνίδι. Συνεχίζουμε και τα στοιχεία τα αθλητικά μπορούν να μας βγουν. Εννοείται πως θες πάντα να δουλεύεις με τα νέα παιδιά, αλλά πείτε μου, αξίζει; Να δουλεύεις έναν χρόνο με ένα παιδί και μετά να πάει στο κολέγιο. Εμείς θα θέλαμε να δουλέψουμε με κάποια prospects. Ο δεύτερος στόχος είναι η αναγνώριση της ομάδας. Από ένα σημείο και μετά ξεκίνησε να έρχεται όλο και περισσότερος κόσμος στο γήπεδο. Θέλουμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με ταχύτητα, πιεστική άμυνα, να μην τρώμε εύκολα καλάθια. Πέρυσι εμείς ξεκινήσαμε δυνατά, είχαμε σκαμπανεβάσματα, είχαμε και δύσκολο πρόγραμμα. Αυτό το ταξίδι συνεχίζεται και η ομάδα θέλει να φτιάξει κάτι καλό.»

Για το στυλ παιχνιδιού της ΑΕΚ:

«Αυτό τον τρόπο που δουλέψαμε πέρυσι ήθελα να το κάνω και σε άλλες ομάδες στο παρελθόν, απλά δεν είχαμε τα όπλα. Θα μας λείψει η δημιουργία του Γκόλντεν, θέλαμε να τον κρατήσουμε αλλά εκείνος έδειξε ενδιαφέρον να πάει στην Ισπανία. Ο Σίλβα έχει αυτά τα στοιχεία, όπως και ο Γκρέι. Μπορούμε να πλησιάσουμε αυτό το παιχνίδι και να κρατήσουμε στοιχεία. Σε ποιον βαθμό, θα δούμε.»

Για τους Σίλβα, Άρμς, Μπάρτλεϊ:

«Κάθε παίκτης που έρχεται θέλει χρόνο προσαρμογής. Το πιο δύσκολο είναι για κάποιον που έρχεται πρώτη φορά στην Ευρώπη. Ο Άρμς, για παράδειγμα, όταν ήρθε πίστευε ότι θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα. Εμείς εδώ λειτουργούμε διαφορετικά. Παίκτες όπως ο Γιάννης και ο Γιόκιτς δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν γιατί οι κανονισμοί είναι διαφορετικοί».

Για τα 11 χιλιάδες διαρκείας της Βαλένθια και τη σύγκριση με την ΑΕΚ: «Όταν ακούω αυτά τα νούμερα ζηλεύω. Ξέρω ότι θεωρητικά μπορεί να έχουμε το ίδιο νούμερο. Εγώ ήμουν στο ΟΑΚΑ, όταν η ΑΕΚ έπαιξε με τον Ολυμπιακό και είχε 80 χιλιάδες κόσμο. Ποια ομάδα μπορεί να φέρει τόσο κόσμο. Άρα, η ΑΕΚ έχει κόσμο. Εμείς δεν παρακαλάμε κανέναν, αλλά σε αυτή την προσπάθεια χτίζοντας την ομάδα η παρουσία του κόσμου είναι σαν ένα δίδυμο. Χωρίς την παρουσία του κόσμου τα πράγματα δεν είναι όπως πρέπει».