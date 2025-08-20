Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στους παίκτες της ΑΕΚ στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν (2025-26).

Η προετοιμασία για τη νέα αγωνιστική περίοδο ξεκίνησε στο «στρατόπεδο» της ΑΕΚ ενόψει της σεζόν του 2025-26.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στους παίκτες του κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης δίνοντας το σύνθημα για όσα έπονται.

Αναλυτικα

«Θα έλεγα ότι θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να μιλήσουμε για τους στόχους μας και για όλα αυτά. θέλω απλά να πω ‘καλώς ήρθατε’ στα καινούργια παιδιά και ‘καλώς ήρθατε πίσω’ στα παλιά. Οπότε, όπως ξέρετε αρχίσαμε πέρυσι μία διαδικασία και θα θέλαμε να την εξελίξουμε και να είμαστε ακόμα καλύτεροι από πέρυσι. Είναι ο βασικός στόχος.

Εννοείται ότι οι πολλές προπονήσεις και συναντήσεις θα μας δώσουν την ευκαιρία να σας εξηγήσουμε πώς δουλεύουμε και τι περιμένουμε. Αυτό τώρα είναι μόνο μία αρχή και θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας να έχετε επιτυχίες και να είστε υγιείς αυτή τη σεζόν. Ξέρω ότι έχουμε ταλέντο, έχουμε φτιάξει μία καλή ομάδα, αθλητική ομάδα και είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να παίξουμε καλό μπάσκετ».