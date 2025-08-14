Σίλβα: «Οι οπαδοί της ΑΕΚ δείχνουν απίστευτη αγάπη, να παλέψουμε για το Final Four»

Ο Κρις Σίλβα, στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ΑΕΚ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον στόχο του BCL και στην ατμόσφαιρα των φιλάθλων της «Ένωσης».

Ο Κρις Σίλβα αποτελεί το νεότερο -μέχρι στιγμής- μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, η οποία ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν έχοντας ως «οδηγό» την περυσινή εντυπωσιακή της πορεία όπου έφτασε μέχρι και το Final Four του BCL.

Ο 28χρονος φόργουορντ, στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των «κιτρινόμαυρων» αναφέρθηκε στον στόχο του Final Four ενώ παράλληλα, μίλησε για τον κόσμο της «Βασίλισσας».

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με τη μεταγραφή μου. Έρχομαι για να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Έρχομαι για να παλέψουμε για το Final Four του BCL και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας για το τρόπαιο. Ξέρω, ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ δείχνουν απίστευτη αγάπη και πολύ πάθος, κάτι που με ενθουσιάζει ακόμη περισσότερο».