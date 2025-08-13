Το Gazzetta παρουσιάζει το depth chart της ΑΕΚ μετά την προσθήκη των Σίλβα και Χαραλαμπόπουλου, αλλά και τις τελευταίες... πινελιές που έρχονται.

Η ΑΕΚ έχει πατήσει το... γκάζι τις τελευταίες μέρες με σκοπό να ολοκληρώσει το ρόστερ της και να φανεί πανέτοιμη ενόψει της νέας σεζόν.

Η Βασίλισσα την Τετάρτη ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρις Σίλβα, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα της για όλη τη διάρκεια της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει σε συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 2025-26. Μια μέρα πριν έκανε επίσημη την συμφωνία της με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα.

Το ρόστερ της ΑΕΚ παίρνει σιγά σιγά την τελική του μορφή, ενώ αναμένονται και οι τελευταίες... πινελιές για να έχει ο Ντράγκαν Σάκοτα όλα τα... όπλα στη φαρέτρα του στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Οι λύσεις σε κάθε θέση και οι... πινελιές

Λύσεις στο «1» θα δώσουν σίγουρα οι Φλιώνης-Κατσίβελης που μπορούν να ανέβουν και στο «2» αν το απαιτήσουν οι συνθήκες και η ομάδα χρειαστεί να σφίξει αμυντικά. Άλλωστε ο Φλιώνης είναι ο κορυφαίος αμυντικός της ΑΕΚ στην περιφέρεια και ο Κατσίβελης έχει καταθέσει τα διαπιστευτήρια του τόσο στον ΠΑΟΚ τη σεζόν που πέρασε, ενώ συνεχίζει και στην προετοιμασία της Εθνικής ενοψει Eurobasket. Η Ένωση θα κάνει άλλη μια σημαντική κίνηση για τη θέση του point guard, με τον Λούκας Λεκαβίτσιους, να είναι πάντα στο προσκήνιο και να έχουν γίνει επαφές με τον παίκτη. Φυσικά ακόμα τίποτα δεν είναι επίσημο στην περίπτωση του Λιθουανού.

Στη θέση του shooting guard αποκτήθηκε ο Μπάρτλεϊ, ενώ όπως είπαμε και παραπάνω θα παίρνει βοήθειες από τους Έλληνες (και ακόμα μπορεί να γίνει κι άλλη προσθήκη εκεί). Μια λύση για τις θέσεις «2-3», θα μπορούσε να είναι και ο Άντονις Αρμς που βρίσκεται στο στόχαστρό της ομάδας του Σάκοτα. Η Ένωση βρίσκεται σε επαφές με τον παίκτη (27χρ., 1.98) που τη σεζόν που πέρασε, αγωνίστηκε στη G-League και την Κινα και πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Στο «3» η ΑΕΚ μπορεί να υπολογίζει στον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο που έρχεται να τονώσει το ελληνικό στοιχείο και να δώσει λύσεις στο σκοράρισμα. Πίσω του στη θέση του small forward ο Νίκος Αρσενόπουλος που βρίσκεται από πέρυσι στο ρόστερ της Ένωσης.

Στη θέση του power forward δεν υπάρχει καμιά διαφοροποίηση σχετικά με τις βασικές λύσεις. Ο Ραϊκουάν Γκρέι θα βρίσκεται και τη νέα σεζόν στη SUNEL Arena, ενώ το ίδιο θα συμβεί με τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας που έχει συμβόλαιο. Ποιοτικές λύσεις και οι δύο τους, κάτι που φάνηκε και την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε. Μαζί τους και ο Πετσάρσκι, με τον πατέρα του να έχει αγωνιστεί στη χώρα μας στο παρελθόν. Ο Σέρβος μπορεί φυσικά να παίξει και στο «5».

Πάμε και στην θέση «5» που κυριαρχεί το όνομα του Μαρτίνας Εχόντας, όπως σας ανέλυσε το Gazzetta. Έχουν αναλυθεί τα δεδομένα της υπόθεσης, με τον Λιθουανό να αναμένεται να αποκτηθεί, αν όλα πάνε καλά για να δώσει ποιότητα στη θέση του σέντερ. Όμως δεν θα είναι έτοιμος για το ξεκίνημα της προετοιμασίας και για αυτό η ΑΕΚ, έχει πλέον αρκετές επιλογές στη frontline της.

Άρα καταλαβαίνουμε πως στη θέση «5», αν όλα πάνε καλά στην περίπτωση του Εχόντας, η ΑΕΚ θα έχει τον Λιθουανό μαζί με τους Κρις Σίλβα και Σκορδίλη. Υπερπλήρης δίχως αμφιβολία, αφού εκεί μπορεί να προσφέρει και ο Πετσάρσκι.

Αφήσαμε τα πιο φρέσκα για το τέλος. Ο λόγος για τον Κρις Σίλβα, το τελευταίο απόκτημα της ομάδας. Είναι ικανός να παίξει και σαν power forward, κάτι που λύνει τα χέρια του Σάκοτα. Ο 28χρονος με ύψος 2,03 μέτρα, έχει παραστάσεις από το NBA όπου υπήρξε παίκτης των Μαϊάμι Χιτ (συμπαίκτες με τον Κέντρικ Ναν), Σακραμέντο Κινγκς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς και Ντάλας Μάβερικς, έχοντας συνολικά 70 παιχνίδια με 2,8 πόντους και 2,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Τελευταίος του σταθμός ήταν στο Ισραήλ όπου έπαιζε στη Μπνέι Ερζλίγια έχοντας 15,1 πόντους με 8 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ.

Ικανότατος ριμπάουντ, ξέρει να διαβάζει το παιχνίδι, κάτι που μαρτυρούν και οι 3 ασίστ περίπου που είχε πέρυσι, ενώ μπορεί να κάνει όμορφα πράγματα στο... ζωγραφιστό για την ΑΕΚ. Τιμιότατος rim protector που θα προσφέρει εντυπωσιακά μπλοκ μέσα στη σεζόν. Ακόμα μια υπέρβαση του Μάκη Αγγελόπουλου για να γεμίσει με ποιότητα το ρόστερ της Βασίλσσας.

Το depth chart της ΑΕΚ

PG: Λεκαβίτσιους (;), Κατσίβελης, Φλιώνης

SG: Μπάρτλεϊ, Αρμς (;)

SF: Χαραλαμπόπουλος, Αρσενόπουλος

PF: Γκρέι, Κουζμίνσκας, Πετσάρσκι

C: Σίλβα, Εχόντας (;), Σκορδίλης

*Ορισμένοι παίκτες όπως εξηγήσαμε και παραπάνω, μπορούν να προσφέρουν σε πάνω από μια θέσεις. Όπως π.χ οι Κατσίβελης, Φλιώνης, Γκρέι, Πετσάρσκι και Σίλβα