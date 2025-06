Η FIBA έκανε γνωστά τα γκρουπ δυναμικότητας του BCL για τη νέα σεζόν. Στο πρώτο γκρουπ βρίσκεται η ΑΕΚ.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα θα είναι ο επίσημος προσκεκλημένος του BCL στην κλήρωση της περιόδου 2025-2026 που θα διεξαχθεί στη Λωζάνη, την Τετάρτη 2 Ιούλη. Η FIBA έκανε γνωστά τα γκρουπ δυναμικότητας, με την ΑΕΚ να είναι όπως αναμενόταν στο πρώτο.

Ο Προμηθέας βρίσκεται στο δεύτερο και η Καρδίτσα στο τέταρτο. Στο τελευταίο γκρουπ θα μπει και ο ΠΑΟΚ αν καταφέρει και περάσει από τη φάση των προκριματικών και πάρει ένα από τα τρία εισιτήρια που απομένουν για να συμπληρωθεί το παζλ των ομίλων.

Μαζί με την ΑΕΚ στο πρώτο γκρουπ συναντάμε την Άλμπα, τη Γκραν Κανάρια, τη Γαλατά, τη Μπανταλόνα, την Τενερίφη, τη Ρίτας και την Ουνικάχα. Άρα η Βασίλισσα δεν γίνεται να κληρωθεί με τις συγκεκριμένες. Η Μάλαγα είναι back to back πρωταθλήτρια στο BCL. Απέκλεισε την Ένωση στον ημιτελικό της SUNEL Arena.

Στη φάση των ομίλων θα έχουμε 8 groups των 4 ομάδων. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα play-in (δεύτερες και τρίτες ομάδες των ομίλων θα παίξουν σε σειρά best of three, με τον νικητή του ζευγαριού να περνά στη φάση των 16), ενώ οι πρώτες του κάθε ομίλου θα περάσουν απευθείας στους 16. Η πρεμιέρα του BCL θα γίνει στις 7 Οκτώβρη.

🗳️ Formats, pots, draw explainers - everything you need to know ahead of the #BasketballCL 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐗 Qualification Rounds & Regular Season Draw! Click below for the full info ⬇️