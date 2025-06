To ΒCL ανακοίνωσε τις ομάδες που θα παίξουν στη διοργάνωση, αλλα και εκείνες που θα αγωνιστούν στα προκριματικά.

Το BCL ανακοίνωσε τον χάρτη της διοργάνωσης, με την Ελλάδα να έχει 3 ομάδες απευθείας στη regular season και μια στα προκριματικά. Η ΑΕΚ, ο Προμηθέας και η Καρδίτσα παίρνουν το εισιτήριο για τους ομίλους, ενώ ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να παίξει προκριματικά.

Την σεζόν που πέρασε η Βασίλισσα έφτασε μέχρι το Final Four της SUNEL Arena, τερματίζοντας στην τρίτη θέση, αφού επικράτησε της Τενερίφης στον μικρό τελικό. Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στους τελικούς του FIBA Europe Cup από τη Μπιλμπάο. Η Ένωση είναι και η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει κατακτήσει τον τίτλο, το 2018 στο ΟΑΚΑ στον τελικό κόντρα στη Μονακό. Ο Ντράγκαν Σάκοτα ήταν και τότε στον πάγκο της ΑΕΚ.

Ξεχωρίζουν η Μάλαγα, η Γκραν Κανάρια, η Άλμπα και η Τενερίφη. Στα προκριματικά εκτός του ΠΑΟΚ, υπάρχουν αρκετά δυνατές ομάδες που θα διεκδικήσουν θέση όπως η Ρέτζιο Εμίλια και η Μούρθια.

Δείτε όλες τις ομάδες των ομίλων και των προκριματικών

