Τα προβλήματα δεν σταματούν στην ΑΕΚ, καθώς στις απουσίες των Μπράουν, Χαραλαμπόπουλο, Κουζμίνσκας και Κατσίβελη, έρχεται να προστεθεί και ο ΡαϊΚουάν Γκρέι.

Η ΑΕΚ συνεχίζει με προβλήματα την προετοιμασία της ενόψει του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό (07/12, 13:00) για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, καθώς εκτός της σημερινής προπόνησης, βρέθηκε ο ΡαϊΚουάν Γκρέι, αφού υπέστη ελαφριά διάσειση, έπειτα από χτύπημα στο κεφάλι.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, πλέον έχει να διαχειριστεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αφού μετά από τους Χαραλαμπόπουλο, Κουζμίνσκα, Κατσίβελη και Μπράουν, είδε τον Γκρέι να φεύγει τραυματίας από τη σημερινή προπόνηση της «Ένωσης».

Ο Αμερικανός υπέστη ελαφριά διάσειση, έπειτα από χτύπημα στο κεφάλι και διακομίστηκε απευθείας στο νοσοκομείο και θα παρακολουθείται από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ.

Θυμίζουμε πως ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, υπέστη ήπια τεντοπάθεια αχιλλείου, ενώ ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας και Γκρεγκ Μπράουν ταλαιπωρούνται από μυϊκό σπασμό στον προσαγωγό. Τραυματίας και ο Δημήτρης Κατσίβελης με κάκωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Aδιανόητη κακοδαιμονία πλήττει τη «Βασίλισσα», αφού πριν από τις αναμετρήσεις με Ολυμπιακό και Λέβιτσε, νοκ άουτ τέθηκε (προσώρας) και ο ΡαϊΚουάν Γκρέι!

Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ τραυματίστηκε στο κεφάλι στη σημερινή προπόνηση της SUNEL Arena.

Διεκομίσθη εσπευσμένα στο «Metropolitan General» και υπεβλήθη σε πλήρη ιατρικό έλεγχο, όπου και διαπιστώθηκε, ότι υπέστη ελαφρά διάσειση.

Η κατάστασή του θα παρακολουθείται από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ BC.

Υπενθυμίζεται, ότι εκτός δράσης έχουν τεθεί και οι Μπράουν, Χαραλαμπόπουλος, Κουζμίνσκας, Κατσίβελης».