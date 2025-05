Η ΑΕΚ κατέκτησε την 3η θέση στο φετινό BCL κερδίζοντας στον μικρό τελικό την Τενερίφη με 77-73. Ο Χάντερ Χέιλ ευστόχησε στο πιο κρίσιμο σουτ του αγώνα.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ ήταν εκείνος που ολοκλήρωσε την ολική ανατροπή της ΑΕΚ στον μικρό τελικό του Final Four.

Με μεγάλο τρίποντο ένα λεπτό πριν από το τέλος του αγώνα έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα στην ομάδα του με 72-71 το οποίο έμελλε να είναι και καθοριστικό για την εξέλιξη του ματς.

Έκτοτε η Ένωση δεν έχασε τα ηνία στο σκορ και μπόρεσε να φτάσει στην τελική επικράτηση με 77-73 και στην κατάκτηση της 3ης θέσης.

Δείτε το dagger τρίποντο του Χέιλ.

🤯🤯 COMEB-AEK 🤯🤯@aekbcgr TAKE THE LEAD FOR THE FIRST TIME OF THE GAME#BasketballCL x #FinalFour pic.twitter.com/xFd5DzzV83