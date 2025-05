Η ΑΕΚ πάλεψε σαν λιοντάρι, έκανε ανατροπή (από το-17) και καθάρισε την Τενερίφη στον μικρό τελικό του BCL με 73-77. Έτσι τερμάτισε στην 3η θέση. Απίθανη ατμόσφαιρα για άλλη μια φορά.

Τέλος στο ταξίδι της ΑΕΚ στο BCL. Η αλύγιστη ΑΕΚάρα που έκανε μια σπουδαία σεζόν, έκανε ανατροπάρα στον μικρό τελικό με την Τενερίφη με 73-77 και έτσι τερμάτισε στην 3η θέση. Για άλλο ένα ματς ο κόσμος της Βασίλισσας έδωσε πραγματικό ρεσιτάλ και δεν σταμάτησε να τραγουδά ούτε στιγμή.

Για την ΑΕΚ ο Τάκερ είχε 20 πόντους και ο Γκρέι είχε 11 με τον Χέιλ να βάζει 16 . Από την άλλη πλευρά για την Τενερίφη ο Φερνάντεθ μέτρησε 14 πόντους, ο Κράμερ 15 και ο Σερμαντίνι είχε 5 με ριμπάουντ (τα 11 επιθετικά).

Πλέον η Ένωση θα στρέψει την προσοχή της στον δεύτερο ημιτελικό κόντρα στον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena την Πέμπτη.

Αυτή η νίκη εξασφάλισε στην ΑΕΚ 100.000 ως bonus λόγω της εξασφάλισης της τρίτης θέσης.

