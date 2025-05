Πέρι στο Gazzetta: «Δείξαμε καρδιά πρωταθλητή, δύσκολο να παίζεις στην έδρα της ΑΕΚ» (vid)

Ο Κέντρικ Πέρι μίλησε στο Gazzetta μετά την πρόκριση της Μάλαγα επί της ΑΕΚ και έδειξε σίγουρος για την ομάδα του, θέλοντας να κάνει το back to back.

H Μάλαγα είναι μια ομάδα που έχει μάθει να παίρνει τίτλους τα δύο τελευταία χρόνια και θέλει να συνεχίσει να το κάνει στην Αθήνα. Η ομάδα του Ναβάρο μετρά 5 τίτλους την τελευταία διετία και ξεκίνησε το Final Four ως το μεγάλο φαβορί. Πλέον βρίσκεται στον τελικό και είναι ένα βήμα μακριά από το back to back.

Οι Ανδαλουσιάνοι δυσκολεύτηκαν αρκετά από την προσπάθεια των παικτών του Σάκοτα, αλλά και από την απίθανη ατμόσφαιρα των φίλων της ΑΕΚ, αλλά στο τέλος βρήκαν τις λύσεις, έδειξαν την εμπειρία τους και εκμεταλλεύτηκαν λάθη και αστοχία της Ένωσης για να πάνε στον τελικό.

Ένας από τους... πυλώνες της ομάδας και αυτή τη σεζόν, είναι ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Πέρι. Κόντρα στην Βασίλισσα είχε 10 πόντους, 2 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο. Βγήκα μπροστά στα κρίσιμα και μετέτρεψε το 63-62 υπέρ της ΑΕΚ στο 36' σε 63-67 με πέντε πόντους του, 3:12 για το τέλος.

Μετά το τέλος του ματς μίλησε σε εκπροσώπους του Τύπου, ενώ απάντησε σε ερωτήσεις του Gazzetta. Τόνισε πως η Μάλαγα έπαιξε σαν πρωταθλήτρια για να καταφέρει να σπάσει το αήττητο της ΑΕΚ στη SUNEL Arena. Υποκλίθηκε στους φίλους της Βασίλισσας, ενώ έδειξε ότι θέλει με.. τρέλα την back to back κατάκτηση του BCL.

Οι Ανδαλουσιάνοι θέλουν να βρεθούν ξανά στον θρόνο, δείχνοντας πως είναι απόλυτοι κυρίαρχοι την τελευταία διετία στη διοργάνωση.

Για το πόσο δύσκολο ήταν για τη Μάλαγα να... σπάσει το εντός έδρας αήττητο της ΑΕΚ φέτος σε ένα τόσο σημαντικό ματς, είπε: «Δείξαμε την καρδιά του πρωταθλητή στο ματς κόντρα στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι μια φοβερά ταλαντούχα ομάδα. Έχουν καταφέρει να απολαμβάνουν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα στο γήπεδο της αυτή τη σεζόν. Ήταν δύσκολο να παίξουμε σε αυτή την έδρα. Είναι διασκεδαστικό να το ζεις και να τους ανταγωνίζεσαι. Βάζουν τα καλάθια και ο κόσμος τους κάνει το... κομμάτι του στις κερκίδες. Πρέπει να δώσω όμως τα εύσημα στους συμπαίκτες μου. Μείναμε συγκεντρωμένοι. Μείναμε μαζί όταν το χρειαζόμασταν»,

Για την νοοτροπία νικητή της ομάδας του και το αν ονειρεύεται την back to back κατάκτηση του BCL, τόνισε: «Θέλουμε να κάνουμε το back to back φέτος στη διοργάνωση. Αυτός είναι ένας από τους στόχους μας από το ξεκίνημα της σεζόν να βρεθούμε στο Final Four. Καταλάβαμε πως δεν θα ήταν εύκολο να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Ξέραμε πως δεν το... τελειώσαμε τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη, αλλά κοιτάς πίσω 7-8 μήνες τότε που ξεκινήσαμε και είμαι περήφανος για την θέση στην οποία βρισκόμαστε και διεκδικούμε άλλο ένα τρόπαιο του BCL».