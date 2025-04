Χαμπ στο Gazzetta: «Δύσκολο να μας μαρκάρεις, μαζί με τον κόσμο για την κούπα» (vid)

Ο Πρέντις Χαμπ μίλησε στο Gazzetta μετά την πρόκριση της ΑΕΚ στο Final Four και αποθέωσε τον κόσμο, ενώ στάθηκε στην επιθετική ποιότητα της ομάδας και έδειξε... τρέλα για κούπα.

ΑΕΚ, ΑΕΚ, αυτό σημαίνει ΑΕΚ! Η Βασίλισσα το έκανε και αυτό. Ακόμα ένας θρίαμβος της ΑΕΚ επί της Ναντέρ στο Game 3. Η αρμάδα του Σάκοτα πρόσφερε μια μαγική βραδιά στον κόσμο της ομάδας και έκλεισε εισιτηριο για Final Four, το οποίο θα διοργανωθεί στη SUNEL Arena.

Η Βασίλισσα έπνιξε την αντίπαλο της και επικράτησε με το εντυπωσιακό 104-69. Ο Πρέντις Χαμπ έδειξε την ποιότητα του για άλλη μια φορά και ήταν εκ των πρωταγωνιστών του συνόλου του Σάκοτα.

Ο Αμερικάνος γκαρντ έκανε το... κομμάτι του και τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 34 στο -/+, αλλά και 18 στην αξιολόγηση. Μετά το τέλος του ματς μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε στην εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος της ΑΕΚ. Αναφέρθηκε στην επιθετική υπεροπλία της ομάδας και στη... δίψα που υπάρχει για το Final Four. Tέλος υποσχέθηκε πως εκείνος και οι συμπαίκτες του θα δώσουν το 100% για τον τίτλο.

