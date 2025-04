Ο Νίκος Καρφής απόλαυσε το μαγικό βράδυ της ΑΕΚ κόντρα στην Ναντέρ, υποκλίνεται στην ομάδα του Σάκοτα που... γεννά συναισθήματα και ανυπομονεί για τη νέα παράσταση.

ΑΕΚ, ΑΕΚ, αυτό σημαίνει ΑΕΚ! Είναι ένα από τα συνθήματα που φώναξε ο κόσμος στον θρίαμβο της ΑΕΚ επί της Ναντέρ στο Game 3. Η αρμάδα του Σάκοτα πρόσφερε μια μαγική βραδιά στον κόσμο της ομάδας που έκανε το sold out στη SUNEL Arena, αλλά και σε όσους δεν κατάφεραν να βρεθούν στο... σπίτι της Βασίλισσας.

Η Ένωση έκλεισε εισιτήριο για το Final Four του BCL και πλέον στο... σπίτι της θα υποδεχθεί τη Μάλαγα για να προσθέσει άλλη ένα τρελό βράδυ στο φετινό ξεχωριστό... βιβλίο της σεζόν.

Οι παίκτες, ο κόουτς Σάκοτα, το προπονητικό επιτελείο και όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν καθημερινά για αυτή την ομάδα, αξίζουν ένα τεράστιο respect. Όπως μια μεγαλοπρεπέστατη... υπόκλιση αξίζει ο κόσμος της ΑΕΚ που έδωσε ένα πραγματικό ρεσιτάλ στη SUNEL Arena και... κατάπιε τους Γάλλους.

Η ΑΕΚ του Σάκοτα είναι μια ομάδα που σε γεμίζει συναισθήματα. Φεύγεις από το γήπεδο που πας για να κάνεις τη δουλειά σου και όταν γυρνάς σπίτι σου, ξέρεις πολύ καλά πως είσαι χορτασμένος.

Η ΑΕΚ του Σάκοτα δεν κάνει... εκπτώσεις, θα σου δώσει το μπάσκετ της μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτα, δεν θα πατήσει γκάζι. Πρέπει να πιστωθεί στον Σερβοέλληνα τεχνικό το πρόσωπο που παρουσιάζει η ΑΕΚ σε κάθε ματς. Έβαλε τα σωστά κομμάτια στις σωστές θέσεις.

Όπως έχω γράψει και σε προηγούμενο κείμενο, η Ένωση έχει κάνει έναν έξοχο μεταγραφικό σχεδιασμό. Οι άνθρωποι της πέτυχαν στις επιλογές. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το πράμα, αν οι παίκτες δεν έδειχναν τον βαθμό ανταπόκρισης που παρουσιάζουν.

Και με τον Σάκοτα ηγέτη στον πάγκο, οι παίκτες κάνουν εκπληκτικά πράγματα στο παρκέ. Η ΑΕΚ έχει μπόλικο επιθετικό ταλέντο με Χέιλ, Κουζμίνσκας, Τάκερ, Μπράις, Γκρέι, Γκόλντεν, Χαμπ. Νετζήπογλου και Φλιώνης είναι κάτι σαν τις ψυχές αυτής της ομάδας.

Η Ένωση λοιπόν σε όλη τη σεζόν τρομοκρατεί τους αντιπάλους του στο παρκέ και βγάζει συνήθως ματς με 90+ πόντους. Δεν είναι μόνο οι 104 πόντοι που έβαλε στη Ναντέρ.

Πέτυχε 93 στη Βόννη και τη... διέλυσε, παίρνοντας απευθείας στους 16 του BCL. Πέτυχε 97 πόντους κόντρα στον Προμηθέα, ενώ σταμάτησε στους 93 κόντρα στη Ντερτόνα. Για να έρθει το... κερασάκι στην τούρτα με τη Ναντέρ και τους 104 πόντους. Φυσικά και στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει γράψει πολλά ματς με 90+.

Ο κόσμος της ΑΕΚ έχει περάσει πολλά, έχει ζήσει δύσκολες στιγμές. Όμως είναι... πιστός στην ομάδα του, την ακολουθεί, ζει για αυτή κατά κάποιο τρόπο. Ξέρει ότι οι χαρές είναι λιγότερες από τις λύπες. Αλλά ξέρει να ζει τους θριάμβους με όλη του την ψυχή. Και έχει στην ψυχή του όλες αυτές τις μεγάλες βραδιές. Στο ποδόσφαιρο φυσικά η βοήθεια του κόσμου είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του μπάσκετ. Και μιλάω από το ξεκίνημα της σεζόν.

Στην OPAP Arena υπάρχει 30.000+ κόσμος σχεδόν σε κάθε ματς από τη χρονιά του νταμπλ μέχρι και το σημείο που η ΑΕΚ διεκδικούσε πρωτάθλημα φέτος.

Στο μπάσκετ δεν συνέβαινε το ίδιο. Σιγά σιγά όμως ο Σάκοτα και οι παίκτες του κέρδισαν τον κόσμο. Τον έφεραν στο γήπεδο και κατάφεραν να γράψουν και το ιστορικό sold out στην αναμέτρηση με τη Ναντέρ. Ήθελε κόπο, ήθελε σκληρή δουλειά και φυσικά ήθελε αποτελέσματα. Η ΑΕΚ του Σάκοτα είναι μαθημένη στα δύσκολα. Το κατάφερε και αυτό.

Πλέον ο κόσμος θα παίξει καθοριστικό ρόλο και στο Final Four, εκεί όπου το εμπόδιο της Μάλαγα μοιάζει ανυπέρβλητο. Όμως για την φετινή ΑΕΚ, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.

Και με αυτή την ατμόσφαιρα που επικρατεί στο γήπεδο στα τελευταία ματς του BCL, μπορεί να γίνει άλλη μια υπέρβαση φέτος. Οι παίκτες το πιστεύουν. Ζουν για αυτά τα ματς.

Όπως και ο Σάκοτα που καλό θα είναι όταν τελειώσει την προπονητική του καριέρα στην ΑΕΚ, να σκεφτούν να του κάνουν ένα άγαλμα έξω από τη SUNEL Arena για τα όσα έχει προσφέρει στην ομάδα και τον τρόπο που υπηρετεί το club.

Η ΑΕΚ μπήκε στον... τελικό γνωρίζοντας πολύ καλά πως το άγχος ήταν στη δική της πλευρά. Έπαιζε στην έδρα της και ήταν το φαβορί για την πρόκριση. Οι Γάλλοι ήταν το αουτσάιντερ και κανείς δεν θα τους κατηγορούσε αν έχαναν.

Η ομάδα του Σάκοτα μπήκε από το πρώτο λεπτό διαβασμένη και έδειξε πως απόψε θα είναι η βραδιά της. Δεν άφησε τον αντίπαλο να το πιστέψει. Με τον κόσμο της να είναι σε εκπληκτική κατάσταση για άλλη μια βραδιά, μετατρέποντας σε... κολαστήριο για τον αντίπαλο τη Sunel Arena.

Η Ένωση επέβαλε τον ρυθμό της στο ματς, χάιδεψε το γκάζι όταν έπρεπε, ενώ χαμήλωσε λίγο το τέμπο σε κάποιες στιγμές. Η ΑΕΚ έκανε το τέλειο ματς.

Η ομάδα του Σάκοτα είχε αδιανόητη αναλογία ασίστ/λαθών. Μοίρασε 27 ασίστ, ενώ έκανε μόλις 6 λάθη. Από την πλευρά της η Ναντέρ είχε 18 ασίστ.

🟡⚫️ @aekbcgr's Hunter Hale was on an invincible mission tonight 🔥



23 PTS, 7 AST, 5 Triples, 26 EFF for a 35-point W for the #BasketballCL Final 4 💥 pic.twitter.com/4COwJMKSBA