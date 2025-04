Η ΑΕΚ πέτυχε στις επιλογές ξένων παικτών το καλοκαίρι, μια παράμετρος που την φέρνει μια ανάσα από το Final Four, ενώ κομβικό ρόλο παίζει και το ελληνικό στοιχείο

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της τον μεγάλο στόχο του Final Four του BCL, το οποίο και θα διοργανώσει αν προκριθεί. Η Βασίλισσα καλπάζει στο BCL και δεν μπόρεσε να σταθεί εμπόδιο στον δρόμο της ούτε η Ναντέρ. Η Ένωση δεν πτοήθηκε από το εντυπωσιακό ξεκίνημα των Γάλλων, βρήκε λύσεις στα κρίσιμα και στο τέλος πανηγύρισε τη νίκη και το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών με τη Ναντέρ.

Η ομάδα του Σάκοτα είδε ένα... ηφαίστειο να την αγκαλιάζει σε όλη τη διάρκεια του ματς, αφού ο κόσμος έδωσε ρεσιτάλ σε μια αξέχαστη βραδιά. Την παράσταση έκλεψε φυσικά και ο άνθρωπος των επιτυχιών για τη Βασίλισσα ο Ντράγκαν Σάκοτα. Ο προπονητής της Ένωσης αποθεώθηκε από τον κόσμο στη SUNEL Arena και εκείνος αμέσως έδειξε τους παίκτες του, ζητώντας από τους φίλους της ΑΕΚ να αποθεώσουν εκείνους. Ξεχωριστή στιγμή που αποτελεί πρώτο και σημαντικό βήμα για το Final Four.

Oι άνθρωποι της Ένωσης και ο κόουτς Σάκοτα πέτυχαν διάνα στις επιλογές των ξένων παικτών το καλοκαίρι, ενώ διατηρήθηκε και ο ελληνικός κορμός που δίνει σημαντικές λύσεις. Και αυτό είναι δύο βασικά συστατικά που η ΑΕΚ έχει αγκαλιάσει την πρόκριση στο Final Four. Bέβαια αυτό δεν θα ήταν αρκετό, αν η... αρμάδα του Σάκοτα και ο Σέρβος προπονητής δεν δούλευαν σκληρά και μεθοδικά σε προπονήσεις και αγώνες για να παρουσιάζουν στον κόσμο της ΑΕΚ αυτό το απολαυστικό - σε πολλά ματς - πρόσωπο στο παρκέ.

Δεν... λάθεψε στον βασικό κορμό των ξένων

Είναι πολύ σπάνιο για ελληνική ομάδα να μην αλλάξει κανένα ξένο (από το βασικό rotation) κατά τη διάρκεια της σεζόν. Υπάρχουν παραδείγματα που έχουν αλλάξει αρκετούς, ακόμα και τους μισούς. Η ΑΕΚ δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Η Βασίλισσα, οι άνθρωποι της και το Ντράγκαν Σάκοτα πέτυχε διάνα στις επιλογές των ξένων, όπως αποδεικνύεται και από την πορεία της ομάδας στο BCL, εκεί όπου έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακές εμφανίσεις και είναι μια νίκη μακριά από το Final Four. Δεν έφυγε κανείς ξένος του βασικού κορμού. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του καλοκαιριού και η στόχευση, όπως αποδείχθηκε, ήταν η σωστή και με πλάνο.

Aρχικά η ΑΕΚ κράτησε τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας στο ρόστερ, τον μοναδικό ξένο από την περσινή ομάδα. Μια κίνηση-ματ για όλο το φετινό της οικοδόμημα. Άλλωστε ο Κουζ βοηθά πολύ με την ποιότητα του, την εμπειρία του και τη συμπεριφορά του. Δείχνει τι σημαίνει ηγέτης, έχοντας σφίξει τα δόντια για να παίξει σε κάποια ματς και να είναι κοντά στους συμπαίκτες του, ενώ είχε ενοχλήσεις στη μέση του.

Φυσικά και οι προσθήκες ήταν εξαιρετικές. Και είναι πολύ δύσκολο αυτό διότι αρχικά ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος και τους παίκτες από το πάνω ράφι θα τους... χτυπήσουν οι ομάδες της Εuroleague, αλλά και ορισμένες ομάδες με μεγαλύτερο μπάτζερ από BCL και Eurocup. Παρόλα αυτά η ΑΕΚ βρήκε παιδιά που έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην φετινή της πορεία.

Αρχικά έφερε τον Χάντερ Χέιλ, έναν εξαιρετικό σκόρερ και φοβερό στο iso. Τον περίμενε στην αρχή να βρει ρυθμό και πλέον βλέπει τον Αμερικάνο να πετά φωτιές. Οι 20άρες διαδέχονται η μία την άλλη πλέον και αποτελεί υπερόπλο για τους κιτρινόμαυρους. Το ίδιο και με τον Χαμπ που έκανε ματσάρα με Ραμάτ Γκαν, στη συνέχεια έπεσε η απόδοση του, αλλά στο τελευταίο διάστημα έχει κάνει αρκετά σπουδαία ματς. Διαβάζει καλύτερα τις αντίπαλες άμυνες, έχει υπομονή στην απόφαση και συνεργάζεται πολύ καλύτερα με τους συμπαίκτες του αφού έχει αποκτήσει αξιομνημόνευτη χημεία μαζί τους. Μάλιστα η επιλογή του Σάκοτα να φέρνει τον Χέιλ από τον πάγκο μετά από ένα σημείο της σεζόν, απελευθέρωσε και τους δύο. Γιατί στην αρχή της σεζόν ξεκινούσαν παρέα στην πεντάδα. Πλέον ξεκινά ο Χαμπ με Νετζήπογλου και Μπράις από την περιφέρεια και ο Χέιλ έρχεται από τον πάγκο.

Ακόμα και ο Ομπιέσε που δεν είναι κομμάτι του βασικού κορμού, έδωσε κάποια πραγματάκια με την ενέργεια του, το σουτ και την αλτικότητα του . Βέβαια τώρα η έλευση του εξαιρετικού Τάκερ που ήρθε για να ανεβάσει επίπεδο την ΑΕΚ, του έχει δυσκολέψει πολύ τη θέση του στην ομάδα. Η Ένωση έκανε το... all in με τον Τάκερ, με τον Μάκη Αγγελόπουλο να παλεύει με όλες του τις δυνάμεις για να δώσει περισσότερες πιθανότητες στην ΑΕΚ για να πάει στο Final Four μέσω και της απόκτησης του πρώην παίκτη των Βενέτσια και Βίρτους.

Ψαγμένη επιλογή και value for money είναι η... κόλλα, ο Μπράις που φέρνει ισορροπία σε όλα τα σχήματα του Σάκοτα. Καλός σουτέρ, slasher και παίκτης... οικονομία που δίνει λύσεις και στην άμυνα. Πολυεργαλείο που αρκετές φορές είναι ο παίκτης που μένει περισσότερο στο παρκέ από κάθε συμπαίκτη του.

Για να πάμε στους ψηλούς. Ο Γκρέι που έχει ένα από τα πιο υψηλά συμβόλαιο στην ΑΕΚ, μπήκε λίγο μουδιασμένα τον πρώτο καιρό κάτι που είναι λογικό. Αλλά στη συνέχεια ανέβηκε και πλέον αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων σε κάθε ματς, καταθέτονας τα διαπιστευτήρια του στο παρκέ. Παίκτης ρακέτας με μεγάλο ρεπερτόριο κινήσεων που λύνει τα χέρια του Σάκοτα, ενώ δεν... κλέβει και στην άμυνα, δίνοντας το 100%.

Ο Γκόλντεν είναι ένα παράδειγμα παίκτη που δεν έδωσε όσα μπορούσε στο πρώτο διάστημα της παρουσίας του στην ομάδα, αλλά τους τελευταίους μήνες και στα πολύ κρίσιμα ματς της Βασίλισσα, βγήκε μπροστά και απογείωσε την ομάδα. Πλέον έχει βελτιωθεί και στην άμυνα και παίζει με τρομερη αυτοπεποίθηση.

Οι Έλληνες που είναι απαραίτητοι για την επιτυχία

Φυσικά δεν γίνεται να αγνοήσουμε το ελληνικό στοιχείο της ΑΕΚ. Άλλωστε και σε συνεντεύξεις που παραχώρησαν στο Gazzetta στο ξεκίνημα της σεζόν οι Νετζήπογλου και Καράμπελας, είχαν σταθεί στο γεγονός πως διατηρήθηκε ο καλός ελληνικός κορμός.

Ο Νετζήπογλου κάνει μια εξαιρετική σεζόν, διανύει την κορυφαία του στην ευστοχία πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Ένα παιδί που δίνει και την ψυχή του στο παρκέ και βάζει σε κάθε φάση που βγάζει στην... εξίσωση τον κόσμο της ΑΕΚ με το πάθος του και τον τρόπο που ζει το ματς. Από τους... μετρ στο να φεύγει πρώτος στον αιφνιδιασμό και να βρίσκεις πόντους και καρφώματα στο ανοιχτό γήπεδο. Βασικός στα πλάνα του Σάκοτα και πενταδάτος.

Ο αρχηγός Φλιώνης είναι το... κλειδί σε πολλά ματς της Ένωσης και τελειώνει και τα ματς. Είναι στην πεντάδα στα τελευταία κρίσιμα λεπτά γιατί ξέρει να ηρεμεί το παιχνίδι, να κουμαντάρει τον ρυθμό και αποτελεί τον κορυφαίο αμυντικό γκαρντ της Ένωσης. Παίζει με το μυαλό, βάζει καλά το σώμα του και είναι εξαιρετικός στο να κλέβει μπάλες και να κάνει δύσκολη τη ζωή του αντίπαλου επιθετικού. Και όταν χρειάζεται θα βοηθήσει και επιθετικά.

Πάμε και στον Ζώη Καράμπελα που μπορεί να χρησιμοποιείται λιγότερο σε σχέση με τους δύο παραπάνω, ωστόσο όταν μπαίνει βγάζει ενέργεια και στις δύο μεριές του παρκέ, κολλά σαν βδέλλα στον αντίπαλο του και βγάζει εντυπώσιακά hustle plays, βουτώντας για κάθε μπάλα. Κάτι που κάνουν φυσικά και οι Νετζήπογλου και Φλιώνης. Γρήγορος γκαρντ, κουβαλά πολή γρήγορα την ΑΕΚ στο transition και δίνει λύσεις όποτε του ζητηθεί.

Ο Κουζέλογλου προσφέρει με την παρουσία του στη ρακέτα, τα ριμπάουντ, ενώ μπορεί να σουτάρει και από μακριά. Δίνει τις μάχες, φθείρει τους αντιπάλους του και έρχεται από τον πάγκο για να δώσει το κάτι... διαφορετικό στο ζωγραφιστό της Ένωσης.

Ειδικό ρόλο έχει και ο Γάιος Σκορδίλης στο 5 που θα δώσει μάχες, θα βρει καλάθια από κοντά, θα δώσει μπασκετικό... ξύλο και θα προσφέρει μια λύσει στην ομάδα όταν κολλάει και δυσκολεύονται οι υπόλοιποι της ρακέτας όπως το έκανε με τον Πανιώνιο. Ξεκουράζει τον Γκόλντεν στη θέση του σέντερ.

Τέλος υπάρχει το νέο... αίμα που έρχεται από πίσω και έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής στα... χασομέρια, δηλαδή τα projects της Ακαδημίας. Ο Νικολάου και ο Ιωάννου.