Η αλύγιστη ΑΕΚ ήταν Βασίλισσα μέσα στο... ηφαίστειο της SUNEL Arena, επικράτησε 76-69 και έκανε το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών κόντρα στη Ναντέρ. Koμβικότατος Μπράις.

Σε μια ματσάρα στο... καμίνι της SUNEL Arena, η αλύγιστη ΑΕΚ επικράτησε με 76-69 της Ναντέρ και έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης για το Final Four του BCL. Στο ματς έκανε ντεμπούτο ο Τάκερ και είχε 4 πόντους. Απίθανο θρίλερ.

Για την ΑΕΚ ο Χέιλ μέτρησε 20 πόντους , ο Χαμπ τελείωσε με 15 πόντους και ο Μπράις είχε 13 . Από την πλευρά των Γάλλων ο Πρκάτσιν είχε 14 και ο Μπάρμπιτς 10.

Ο κόσμος της Ένωσης έδωσε ένα πραγματικό ρεσιτάλ σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, σπρώχνοντας τους παίκτες του Σάκοτα στη νίκη. Εκπληκτική ατμόσφαιρα, αδιανόητη!

Η Ναντέρ μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 4-14 αναγκάζοντας τον Σάκοτα να καλέσει timeout στο 4ο λεπτό. Όμως η ΑΕΚ αντέδρασε γρήγορα και με τον Κουζμίνσκας έγραψε το 11-14, με τους Γάλλους να καλούν timeout. Ο Χέιλ με τρίποντο έκανε το 20-19, έβαλε μπροστά στην Βασίλισσα και σήκωσε στο πόδι το γήπεδο. Ο Τάκερ πέρασε στο παρκέ στο πρώτο δεκάλεπτο και έκανε το ντεμπούτο του. Ο Τίλμαν, πρώην της ΑΕΚ διαμόρφωσε το 23-25 στο τέλος της περιόδου, στην οποία η ΑΕΚ μπήκε μουδιασμένα αλλά βρήκε τρόπο να ρίξει γρήγορα τη διαφορά.

Ο Τάκερ κάρφωσε εντυπωσιακά για το 25-31 στις αρχές του 2ου δεκαλέπτου, αλλά ο Λακόμπ έγραψε το 27-34, με τη Ναντέρ να σουτάρει με 7/14 τρίποντα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ο Χέιλ σκόραρε με ωραία ατομική προσπάθεια για το 31-34 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. O Xέιλ έκανε ματσάρα, έφτασε τους 13 πόντους και μείωσε σε 37-39 στο 16'. Η ΑΕΚ πέρασε μπροστά με το καλάθι του Μπράις για το 42-41 στο 19'.

