Ο Τζόρνταν Γουόκερ έκανε ρεκόρ παραγωγικότητας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πετυχαίνοντας 54 πόντους, με τον Προμηθέα να δίνει ένα ξεχωριστό κάδρο στον παίκτη του για την σπουδαία του επίδοση.

Ο Τζόρνταν Γουόκερ του Προμηθέα πέτυχε 54 πόντους κόντρα στη Βίρτσμπουργκ και με το ρεκόρ που πέτυχε στο BCL κατάφερε να μπει στην ίδια λίστα των σκόρερ μαζί με τους Νίκο Γκάλη, Σάσα Βεζένκοβ και όχι μόνο.

Για την σπουδαία επίδοση του... δικό του Τζόρνταν, ο Προμηθέας τίμησε τον παίκτη του με ένα αναμνηστικό κάδρο πριν την αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ με την οποία οι Πατρινοί ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στο φετινό BCL.

Cool card, huh? You can get one yourself, over at @mythoshoops! 👀#BasketballCL pic.twitter.com/PNpZTVVzA3