Η ΑΕΚ ηττήθηκε από την Ντερτόνα αλλά κλείδωσε την πρώτη θεση του ομίλου.

Κατάφερε να εξασφαλίσει από απόψε την πρώτη θέση του ομίλου στη φάση των 16 του BCL η ΑΕΚ. href="https://www.gazzetta.gr/basketball/basketball-champions-league/2429498/ntertona-aek-83-82-proti-kai-kalyteri-i-basilissa-me" rel=" noopener" target="_blank"> Η Ένωση ηττήθηκε με 83-82 από τη Ντερτόνα και έτσι πήρε το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά.

Η ομάδα του Σάκοτα φιλοξενείται την τελευταία αγωνιστική στην Πάτρα από τον Προμηθέα, αλλά θα παίξει μόνο για το γόητρο, αφού η πρωτιά δεν χάνεται. Η Βασίλισσα θα παίξει με πλεονέκτημα έδρας σε σειρά best of three με τον αντίπαλο της.

id="head-0">Ο όμιλος

1. ΑΕΚ 4-1

2. Ντερτόνα 3-2

3. Βίρτσμπουργκ 2-3

4. Προμηθέας 1-4

id="head-1">Επόμενη αγωνιστική (26/3)

Προμηθέας - ΑΕΚ 19:30

Ντερτόνα - Βίρτσμπουργκ 19:30