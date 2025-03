Ο Γκραντ Γκόλντεν είναι ανάμεσα στους παίκτες της καλύτερης πεντάδας στο BCL, για τους αγώνες της περασμένης εβδομάδας.

Η ΑΕΚ κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την έδρα της Βίρτσμπουργκ στη Γερμανία έχοντας επικρατήσει με 77-71, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο το 3/3 στους πρώτους αγώνες της φάσης των «16» του BCL.

Ο Γκραντ Γκόλντεν ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της «Βασίλισσας» έχοντας ολοκληρώσει την αναμέτρηση με 20 πόντους (9/9 σουτ, 2/2 βολές) ενώ πήρε επίσης 6 ριμπάουντ και μοίρασε 3 μπλοκ.

Η επίδοσή του αυτή ήταν αρκετή ώστε να έχει θέση στην κορυφαία πεντάδα της εβδομάδας του BCL. Μαζί του βρίσκεται επίσης ο Ταϊρόν Γουάλας (Γαλατάσαραϊ), με τον Αρ Τζέι Κόουλ (Ρίτας), τον Κάιζερ Γκέιτς (Μούρθια) και τον Ντέσι Ροντρίγκεζ (Ναντέρ).

▪ Tyrone Wallace - @GSBasketbol 🇹🇷

▪ RJ Cole - @rytasvilnius 🇱🇹

▪ Kaiser Gates - @UCAMMurcia 🇪🇸

▪ Desi Rodriguez - @Nanterre92 🇫🇷

▪ Grant Golden - @aekbcgr 🇬🇷