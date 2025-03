Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή και διαβασμένη μέσα στη Γερμανία στη νίκη με 77-71 επί της Βίρτσμπουργκ, κάνοντας σημαντικό βήμα για την πρώτη θέση. Εκπληκτικό ματς ο Γκόλντεν.

Σπουδαίο διπλό της ΑΕΚ μέσα στη Γερμανία. Η Βασίλισσα πραγματοποίησε μεγάλη και μυαλωμένη εμφάνιση στην έδρα της Βίρτσμπουργκ και τη νίκησε με 77-71. Με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 3-0 και έκανε... άλμα πρωτιάς στον όμιλο.

Για την Βασίλισσα μεγάλο ματς έκανε ο Γκόλντεν με 20 πόντους, 9/9 σουτ (2/2 βολές), 6 ριμπάουντ και 3 μπλοκ. Από 14 πόντους μέτρησαν οι Χαμπ και Χέιλ για την ΑΕΚ, ενώ στους 17 σταμάτησε ο Τζάκσον για τους Γερμανούς.

Η Ένωση είχε πάνω από 200 φιλάθλους της στο γήπεδο, οι οποίοι δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα για άλλη μια φορά. Μάλιστα μετά το τέλος οι παίκτες πήγαν στο πέταλο που βρέθηκε ο κόσμος της ομάδας και αποθεώθηκαν, ανταποδίδοντας για την στήριξη σε όλο το ματς.

O Πρέντις Χαμπ έδωσε αέρα 4 πόντων στην Ένωση με τρίποντο για το 5-9 στο 2'. Ο Γκρέι έκανε το 10-15 για την ομάδα του Σάκοτα. Ο Μιντζ ισοφάρισε σε 15-15 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Χαμπ ξεκίνησε... καυτός και με 3/3 τρίποντα έκανε το 17-21, με τη Βασίλισσα να μην είχε χάσει σουτ μέχρι το 7', έχοντας 7/7 προσπάθειες. Ο Χέιλ με 2 βολές έκανε το 22-27 για τη Βασίλισσα, ένα λεπτό πριν τη λήξη της περιόδου. Ο Γκόλντεν διαμόρφωσε το 22-32 στο 10', με την ΑΕΚ να έχει μόλις ένα τρίποντο στο πρώτο του δεκάλεπτο.

Ο Χέιλ που συνέχισε να δημιουργεί θέματα στην άμυνα της Βίρτσμπουργκ έκανε το 27-39 στο 13'. Η Βίρτσμπουργκ με τρίποντο του Σέλιας πλησίασε την ΑΕΚ για το 34-39 στο 15'. Ένα φοβερό κάρφωμα του Ντόκινς έφερε τους Γερμανούς στο 38-42. Η Ένωση δεν πτοήθηκε και με τον αψεγάδιαστο Χαμπ που είχε 4/4 τρίποντα, έκανε το 38-48 αναγκάζοντας τον προπονητή των Γερμανών να καλέσει timeout. O Γκρέι με ωραίο μπάσιμο σκόραρε για το 40-50 στο 19'.

Lefties do it better: @aekbcgr's guards Hale and Hubb are ON A MISSION, combining for 25pts in the first half!#BasketballCL pic.twitter.com/bcvwlTb8ea